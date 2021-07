En el "9J", el campo se mostró unido y muy crítico del Gobierno nacional

El campo argentino dijo “presente” en el denominado “9J” mediante distintas convocatorias llevadas a cabo en puntos estratégicos de las diversas regiones productivas. La atención estuvo puesta en el acto celebrado en el km 228 de la autopista Buenos Aires- Rosario, a la altura de la ciudad de San Nicolás. Allí, aprovechando la fecha patria, más de 50.000 personas se congregaron para reclamar por políticas coherentes para el sector y contó con la presencia de la Mesa de Enlace.

Fueron numerosas las postales que se observaron en redes sociales con consignas claras y contundentes, pero “Libertad” fue el concepto más resonante entre los presentes. Las manifestaciones expusieron el malestar que tiene el sector agropecuario en general, a partir de las medidas tomadas por el Gobierno nacional en los últimos meses que atentan contra las explotaciones agropecuarias. De hecho, la cadena cárnica ha sido testigo dela imprevisibilidad oficial.

En el acto de San Nicolás, los dirigentes de la Mesa de Enlace estuvieron presentes. Cabe destacar que la organización del acto estuvo a cargo de productores “autoconvocados”, que no adhieren a ninguna de las entidades ruralistas conocidas. Sin embargo, la unidad fue total y dos de los cuatro presidentes tuvieron la oportunidad de expresar el sentimiento del campo.

“Es un Gobierno mentiroso porque no asume los errores que comete y a través de esa mentira termina echándole la culpa al campo de las equivocaciones políticas”, disparó el presidente de CRA, Jorge Chemes. Y afirmó: “la pobreza es la consecuencia de las políticas nefastas que llevan adelante y del desastre que están haciendo con el sector productivo”.

Para el dirigente entrerriano, “el sector político está en deuda con la ciudadanía” y remarcó que detrás de las decisiones del Gobierno “no tengo dudas que la ideología pesa”. De todas maneras, arengó: “la Mesa de Enlace está más fuerte que nunca y tenemos muy en claro con quién estamos confrontando”.



"NO NOS ARRODILLAMOS"

Otro de los oradores vinculados al sector agropecuario y la Mesa de Enlace fue Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina. En un discurso emotivo y contundente, el dirigente mendocino expresó: “estoy representando al pequeño y mediano productor, aquel que no es escuchado y que lo llevan al camino de la desaparición por políticas embusteras; queremos un desarrollo equitativo que sea federal”.

Y dejó un mensaje para la clase política: “les pido a todos que se animen a gobernar un país libre, que gobiernen para el pueblo y que no utilicen nuestras divisas para someterlo en la pobreza”. Y advirtió: “respetamos la institucionalidad, pero no nos arrodillamos y nunca vamos a entregar la dignidad de los productores”.



EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA

Fueron muchas las voces que en San Nicolás expresamos el descontento con el Gobierno nacional. Representantes del sector turístico, de jubilados, de docentes y padres, también tuvieron la posibilidad de expresar sus sensaciones en medio de un contexto muy complicado para todos los sectores productivos y la educación.

El Poder Judicial también estuvo en la mira de los presentes, que reclamaron a viva voz una justicia independiente, sin injerencia ni intromisiones de los demás poderes del Estado. “Si alguien los amenaza, nosotros vamos a ir defenderlos”, aseguró uno de los ciudadanos oradores al referirse a los fiscales y jueces.

Por supuesto que personalidades vinculadas al sector ganadero también expresaron sus ideas. Uno de ellos fue Fernando Saénz Valiente que en representación de la Cámara de Consignatarios compartió sus reflexiones sobre las medidas ya conocidas. “Nuestra actividad es manoseada por el Gobierno de turno, tenemos la carga impositiva más alta de Sudamericana y somos socios estratégicos en las ganancias pero no nos acompañan en las pérdidas”, señaló.

El campo volvió a las rutas de manera pacífica para exhibir su disconformidad pero dejando en claro que el sector está dispuesto a colaborar en el desarrollo y crecimiento del país, siempre y cuando lo dejen.