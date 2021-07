Toselli hizo un llamado a sostener las raíces y fortalecer la unidad

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer conmemoramos el bicentésimo quinto aniversario de la declaración de la Independencia, el titular del Ejecutivo Municipal, ante las restricciones impuestas por la situación sanitaria y tal como hizo en otras celebraciones patrias, emitió un mensaje a la ciudadanía a través de las redes sociales del municipio.

En su manifestación Toselli señaló que como cada 9 de julio se recuerda el Día de la Independencia pero, los tiempos que estamos atravesando no nos permiten realizar los actos cívicos y populares que son una característica en cada fecha patria, pero, puntualizó que no es un hecho que nos impida recordar las acciones de los hombres que nos dejaron este legado.

puso de relieve que es una excelente oportunidad para reflexionar, remarcando lo sucedido en aquellos tiempos.

Recordó que el 9 de julio de 1816 se reunió en Tucumán el Congreso Nacional que contaba con la presencia de 33 congresales, reunidos para debatir la continuidad de un territorio dependiente de un gobierno extranjero o la generación de un gobierno local, de ese cónclave surgió la Independencia de las Provincias Unidas de SudAmérica.

También se debatió la forma de gobierno a adoptar, y en este punto el Intendente resaltó especialmente una de las propuestas presentada por Manuel Belgrano con el apoyo de Martín Miguel de Güemes y José de San Martín, quienes, peses a tener una profunda vocación democrática, proponían una monarquía constitucional incaica, con sede en Cusco y proponían ungir como rey a alguien de la dinastía incaica.

Esta propuesta es muy fuerte lo que se propone en esos tiempos y trasladable al presente, ya que es una propuesta que tiene ver con el respeto las raíces, identidad y diversidad, lo que sin lugar a dudas es que estaban considerando especialmente los valores de identidad y las raíces profundas, que no debemos olvidar, las raíces.

Consideró que debemos tener un aprendizaje de lo que sucedió en aquel entonces y es que debemos seguir luchando por la libertad y la unidad para comprometernos con el otro, para cuidarnos y permitir la igualdad de oportunidades para todas las personas que habiten este suelo.

Concluyó señalando que es su deseo que no olvidemos las raíces, la esencia y que construyamos un futuro de unidad para bien de todos.