Este viernes, en la Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad, el gobernador Omar Perotti encabezó el acto oficial por el 205° aniversario del Día de la Independencia. Estuvo acompañado por la vicegobernadora Alejandra Rodenas; el senador por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo; el intendente Luis Castellano; el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero; y el obispo de la Diócesis de Rafaela, Luis Fernández, entre otros funcionarios provinciales, locales y representantes de distintas instituciones.

En su discurso, Omar Perotti dijo: “La Declaración de la Independencia es un momento histórico que no se agota en sí mismo. Es algo más profundo. Representa la libertad de un país que dejó atrás la imposición de valores, políticas y reglas externas para iniciar como pueblo, el camino de la autodeterminación. Aquel 9 de Julio de 1816 debe ser recordado y reafirmado para que seamos un país insertado en el mundo, de economía globalizada, pero sin perder independencia”. “Así como aquel proceso histórico necesitó de la convicción y la fuerza de aquellas personas que creyeron en poder cambiar la realidad del territorio, hoy, en este contexto que nos toca afrontar, necesitamos estar unidos para salir lo más pronto posible de este momento que ha provocado angustia, dolor, pérdida de seres queridos y nos ha modificado la vida”; expresó. “El objetivo en todo este tiempo fue el mismo: la vida de las personas. Hoy, vacunar es recuperar la libertad. Lo que hicimos fue importante, pero falta. Por eso, reforzamos el compromiso que asumimos como gestión. Vamos a seguir cuidando a las santafesinas y a los santafesinos. En estos días llegaremos a colocar 2 millones de dosis, y hoy es un día pleno en nuestra campaña de vacunación. Los más de 30 mil turnados en toda nuestra provincia es el mejor homenaje que le podemos hacer a este Día de la Independencia, junto con el reconocimiento a todos y todas quienes están en los centros de vacunación ubicados en cada uno de nuestros pueblos y ciudades”; manifestó. “Hemos superado los 2 millones de inscriptos en el registro para vacunarse. Esto muestra a las claras la responsabilidad creciente que nuestra sociedad refleja para recibir su inoculación. Tenemos que vacunar a todos los mayores de 18 años. Les pido que multipliquemos la invitación, en especial, a los y las jóvenes que ya pueden inscribirse. Las vacunas no solo significan cuidar la salud; también significan mayor libertad y mayor independencia para desarrollarnos y seguir siendo, como provincia, el corazón productivo del país”; indicó.



FORTALECIMIENTO Y

ACOMPAÑAMIENTO

Por otro lado, Omar Perotti mencionó: “Vamos a seguir fortaleciendo a nuestro sistema de salud, al que le reconocemos la plena entrega de cada integrante durante cada día, para garantizar la atención a los y las habitantes de esta provincia. Continuaremos con los testeos, incrementaremos el plan de vacunación masiva y seguiremos con la asistencia para todos quienes no pudieron desarrollar sus actividades, así como a aquellos que siguieron creciendo aún en pandemia”.

“También lo haremos con cada santafesina y santafesino que busca cuidar su bolsillo; al comerciante que anhela revitalizarse. Por eso estamos acompañando con la Billetera Santa Fe y con el Boleto Educativo Gratuito para que no haya obstáculos para la educación en ninguna familia. Asimismo, con quienes se comprometen con nuestra provincia e invierten y generan empleo, confiando en la capacidad de nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores”; señaló.



NADIE SE SALVA SOLO

Por su parte, Luis Castellano aseguró: “La independencia es un proceso incesante que llega hasta nuestros días, nos abraza, nos determina y nos hace responsables de construirla. Hubo momentos en nuestra historia que olvidamos aquella declaración y ese olvido tuvo consecuencias nefastas que nos perjudicaron profundamente como Nación. Necesitamos volver a actualizar aquel compromiso en cada una de nuestros días. La libertad se reafirma en cada acción solidaria que emprendemos, en la generosidad y comprensión hacia el otro, en la defensa de los derechos individuales, sin perder de vista que somos un mismo pueblo y que la única salida es cuidarnos entre todos porque nadie se salva solo”. “El año pasado, en esta misma plaza, en este mismo acto, a solo cuatro meses del inicio de la crisis sanitaria, enumeré los primeros logros que habíamos materializado gracias al trabajo decidido y responsable entre los gobiernos local, provincial y nacional. Las concreciones más importantes eran el retorno paulatino de las actividades económicas que habían sido completamente suspendidas y el fortalecimiento inmediato y acelerado de nuestro sistema de salud que no estaba preparado, ni aquí ni en el mundo, para este golpe”; manifestó.



70 MIL DOSIS

“Actualmente, estamos ante los embates de una segunda ola y la aparición de nuevas cepas. Al igual que otros países, debimos retroceder, pero no bajamos ni bajaremos los brazos. Las dificultades son enormes. Nuestro país estaba tratando de sobreponerse de un descalabro económico cuando surgió esta crisis. Ahora, hay demoras en la distribución de vacunas a nivel internacional, hay desigualdades entre países poderosos que acaparan y países menos desarrollados que esperan, y hay pujas entre los grandes laboratorios. Pero aquí, en Rafaela, ya aplicamos 70 mil dosis; en Santa Fe superamos el millón y medio; y en la Argentina se concretaron más de 23 millones de aplicaciones. En esos números, que siguen creciendo, está cifrado nuestro esfuerzo”; indicó. “Por supuesto que hay aspectos para mejorar porque el enemigo es cambiante y difícil de predecir. Somos humanos y somos falibles, pero en nuestras falencias jamás habrá mala fe. Nunca habrá irresponsabilidad o mala voluntad porque nos guía la verdad del compromiso y del amor hacia nuestra gente. Llegará el día, no muy lejano, en que la sociedad nos pedirá cuentas sobre qué hicimos y hacemos en estos tiempos cruciales para salvar vidas y cuidar el futuro de Rafaela, de Santa Fe y de la Argentina. El pueblo le preguntará a cada dirigente, a cada representante, si se quedó en la comodidad contemplativa de la crítica, o si afrontó la crisis desde la acción real y positiva”; señaló. “Agradezco, una vez más, la labor heroica de nuestro personal de salud: médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y a todo el personal esencial que trabaja a destajo en las salas de internación y en los centros de vacunación. Ellos y ellas son nuestro ejército en esta batalla por nuestra nueva libertad, por nuestra nueva independencia, por nuestra nueva vida”; finalizó.



ACTO

El acto se inició pasadas las 10:00 con el izamiento de la Bandera Nacional por parte del Gobernador, la Vicegobernadora y el Intendente, al tiempo que se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por el cantante rafaelino Gerardo Mechler. El obispo ofreció la Oración por la Patria y, en el final, se entonó la Marcha Canción Ciudad de Rafaela. Vale destacar que el gobernador Perotti oficializó la incorporación de las mujeres a la unidad Cuerpo de Dragones de la Independencia de la Policía de Santa Fe (guardia de honor del Gobernador).

También estuvieron presentes el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Celia Arena; el jefe de Guarnición Ejército de Santa Fe, Juan Borri; los diputados provinciales, Juan Argañaraz y Gabriel Chumpitaz; la jefa de Gabinete de la Municipalidad, Amalia Galantti; concejales; autoridades militares, de fuerzas de seguridad, de los gabinetes provincial y local; excombatientes de Malvinas, abanderados y escoltas de distintos niveles educativos, ejército, fuerzas de seguridad y personal de salud, entre otros.

Vale agregar que el mencionado acto fue transmitido a través de medios televisivos, radiales y redes sociales, y colaboraron para su desarrollo la Guardia Urbana Rafaelina; Protección Vial y Comunitaria; Protección Civil local; Policía de la Provincia de Santa Fe; Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107 Rafaela) y Empresa Provincial de la Energía (EPE).