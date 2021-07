Las masivas protestas y duras críticas del campo

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Productores agropecuarios autoconvocados encabezaron ayer protestas masivas en distintas ciudades del país, con epicentro en San Nicolás, para manifestar su rechazo a las políticas hacia el sector, cuestionar la estrategia sanitaria frente a la pandemia y fustigar el "intervencionismo estatal" en distintas áreas.En la protesta realizada en la ciudad del norte bonaerense participaron dirigentes que integran la Mesa de Enlace, quienes terminaron subiendo al escenario -a pesar de que no estaba previsto- y lanzaron fuertes críticas a las políticas oficiales.Si bien inicialmente sólo iban a marcar presencia, la magnitud del evento los convenció y terminaron cuestionando con fuerza el rumbo económico.Jorge Chemes, de CRA, dijo: "Nos piden solidaridad y nos hablan de pobreza, pero la realidad es que la pobreza es la consecuencia de las políticas nefastas que están haciendo con el sector productivo".Nicolás Pino, de la Sociedad Rural, reclamó diálogo y le pidió al Presidente que "ayude a construir y no a destruir", y a la gente le dijo: "No nos dejemos llevar por delante, sigamos defendiendo nuestros derechos y libertades".Carlos Iannizzotto, de Coninagro, alertó que el cierre de las exportaciones de carne vacuna es "inexplicable", sostuvo que con esa medida "pierden todos los sectores de la Argentina".En tanto, Carlos Achetoni, de Federación Agraria, enfatizó: "No nos arrodillamos cuando vamos a hablar con un gobernante; respetamos la institucionalidad, pero le decimos lo que sentimos y le advertimos que iban a pasar estas cosas, porque nunca vamos a entregar la dignidad".Hubo también actos de gran calibre en Avellaneda (Santa Fe), San Luis, Chaco y Entre Ríos, mientras que en Tucumán la protesta se unió a una movilización de rechazo a la presencia del presidente Alberto Fernández y hasta se produjeron algunos incidentes.