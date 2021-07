Los candidatos a concejales en Rafaela

Ayer venció el plazo final para que los partidos políticos reciban las listas de candidatos que participarán en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre en la provincia de Santa Fe, que se unificaron con las votaciones de nivel nacional. En nuestro caso, Rafaela este año tendrá elecciones legislativas, donde se pondrán en juego 5 bancas en el Concejo que hoy están ocupadas por Leonardo Viotti, Alejandra Sagardoy, Raúl "Lalo" Bonino, Marta Pascual (Cambiemos) y Jorge Muriel (Justicialismo). En este sentido, las mismas finalizan sus respectivos mandatos el venidero 10 de diciembre. A continuación repasamos las 5 listas definidas de las distintas fuerzas políticas (se hablaba en los últimos días que podían presentarse más de 10) que se confirmaron y que se han presentado en la jornada de este viernes:



LOS CANDIDATOS

DEL OFICIALISMO

El oficialismo local, que encabeza Luis Castellano, ya cuenta con los integrantes de la lista que será parte de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se llevarán a cabo el domingo 12 de septiembre. Es importante destacar que los precandidatos surgen después de muchas reuniones con referentes partidarios, gremiales y militantes de los distintos espacios que conforman el PJ local. En estos encuentros virtuales, donde se debatieron ideas y proyectos para las próximas elecciones, se fue armando el perfil de la lista que se oficializará esta tarde en la ciudad de Santa Fe, ante autoridades partidarias. Bajo la premisa de “unidad” se propusieron los hombres y mujeres que a continuación se detallan:

La Lista: 1- Martín Racca; 2- Valeria Soltermam; 3- Juan Cruz Auce; 4- Florencia Armando; 5- Federico Lescano; 6- María Belén Zorrilla; 7- Pablo Peralta y 8- Cintia Villarruel.

La lista que encabeza el doctor Martín Racca cuenta con el acompañamiento de la conductora de radio y televisión, Valeria Solterman, que tiene militancia social. Asimismo están presentes el referente de la juventud Juan Cruz Auce, quien es arquitecto, y la contadora Florencia Armando, que tiene una extensa trayectoria en el trabajo social y lucha por la igualdad de derechos de las mujeres. Además, forman parte el artista y profesor Federico Lescano, María Belén Zorrilla, quien es representante de la iglesia evangélica, Pablo Peralta”, que se desempeña en la Universidad Nacional de Rafaela, y la referente del sector joven y encargada de comedores comunitarios de la ciudad, Cintia Villarruel.

El oficialismo local quiere agradecer a todas y a todos los que formaron parte de este trabajo, por su compromiso y responsabilidad para llegar a una lista de unidad, ya que sin el aporte de cada dirigente y militante no se hubiera podido conformar un grupo que representa a la ciudadanía en una etapa donde, gracias a la vacunación, debemos pensar en la Rafaela post pandemia. Asimismo, valoramos el hecho que otras agrupaciones locales del PJ formen parte de las PASO, porque fortifican un espacio y dan valor a la democracia partidaria en las próximas elecciones intermedias.



PDP RENOVADO

Por su parte, el Partido Demócrata Progresista participará, como ya se adelantó, con lista propia, dentro de la interna del Frente Progresista Cívico y Social, para las elecciones a concejales. Quién lidera la nómina es la arquitecta Carla Boidi, de destacada participación en la Comisión del Colegio de Arquitectos. Acompañan a Boidi, Leo Baruchelli, comerciante, titular con su padre de una conocida firma de la ciudad y Presidente del Círculo Aeromodelista Rafaelino; Mariana Bertolín, docente auxiliar; Marcelo Trigueros, secretario del concejal Lisandro Mársico; Liliana Varrone, productora agropecuaria; Luis Aresca, comerciante, titular de una empresa de limpieza, 25 años el más joven de la lista; Carolina Cordero, abogada; y Oscar Schmidt, locutor de radio durante 25 años. “Este es un PDP renovado, si bien, el equipo de gente que me acompaña, está integrado por personas de mucha trayectoria en la Democracia Progresista; de quienes siento un gran apoyo para este gran desafío, opinó Carla Boidi. En tanto, el actual concejal demoprogresista, Lisandro Mársico, manifestó: “Lo fundamental aquí es poder en primera medida ganar la interna y que después sea Carla Boidi quien me acompaña en el Concejo Municipal, a partir del 10 de diciembre del 2021. De esta manera consolidar y fortificar el trabajo que vengo haciendo desde mi primer mandato que fue en el 2015. A su vez, supongo que esto va a consolidar la presencia del Frente Progresista en el Concejo Municipal, donde desde el año 2017 a la fecha vengo estando como único representante”. “Nuestro primer paso para poder lograr eso, el consolidar la presencia partidaria, fortificar mi figura y la de la del partido, es triunfar en la interna y después obviamente continuar con la línea de trabajo que vengo llevando a cabo. Carla está enmarcada en ese trabajo intenso y diario que vengo realizando en el Concejo Municipal, donde ella lo ha demostrado desde fines de febrero, complementándonos y trabajando de manera mancomunada para de esta manera llevar iniciativas y proyectos al seno del ámbito legislativo local”, apuntó Mársico.



NAHUEL AIMAR EN

"RAFAELA DE PIE"

El joven es el precandidato a Concejal por el espacio de Juan Senn. De esta manera y a través de una lista plural y comprometida vienen a afianzar el trabajo realizado en los barrios. En este sentido, lo que caracterizó tanto a Juan como a Nahuel fue siempre la cercanía con los vecinos y la voluntad de diálogo, la búsqueda de alternativas ante desafíos planteados y la resolución de problemas planteados en los múltiples encuentros con la gente. Nahuel Aimar afirma: “Nuestra intención es que los rafaelinos se vean reflejados en la lista, conformada por emprendedores, trabajadores, profesores, estudiantes, gente que desde su lugar siempre aportó para la ciudad, y necesitamos seguir potenciando todo lo hecho hasta el momento y poner a Rafaela de Pie”. “Al margen de las propuestas que presentarán, importa mucho el trabajo diario con los vecinos, cosa que impide quedar encapsulados en proyectos que muchas veces no le mejoran la situación a la gente. La única brecha que nos interesa es cerrar la que existe entre el mundo de los políticos, la lógica del poder y las necesidades de la gente”, concluyó el joven.

La lista completa: Nahuel Aimar, Fabiana Kestler, Claudio Galiani, Laura Arnolfo, Orlando Spiess, Stella Luque, Santiago Solaro y Mónica Arber.



PABLO RODRIGUEZ POR

"COINCIENCIA CIUDADANA"

Mientras tanto, “Conciencia Ciudadana", del Frente "Soberanía Popular", espacio que lidera Carlos Del Frade a nivel provincial, tendrá como cabeza de lista de candidatos a concejales, a Pablo Rodríguez, pequeño comerciante y ex dirigente obrero. A su vez, lo secundará Ingrid Guntern, psicóloga, quien coordina el centro comunitario "Ni un pibe menos por la droga" y es directora de "Nazareth". En tercer lugar, irá Guillermo Dalmazzo, abogado, comerciante y activista ambiental en la lucha contra los agrotoxicos; en cuarto lugar, Andrea Arias, referente del movimiento de mujeres, modista; y en quinto lugar, Silvina D'amico, enfermera, referente de salud del encuentro ciudadano alternativo.

Los suplentes que acompañaran a Rodríguez, son: primer suplente, Ayelén Rodríguez, referente territorial del movimiento "Ni un pibe menos por la droga, estudiante; segundo suplente, Karen Valli, emprendedora y referente del movimiento de mujeres; y ultimo suplente, Mónica Fontanetto, referente del movimiento contra los tarifazos y ex candidata a senadora.



DELVIS BODOIRA, AL FRENTE

EN "VIDA Y FAMILIA"

Por último, la gran sorpresa tiene que ver con Delvis Bodoira, de marcada trayectoria política en la ciudad de Rafaela, y ex abogado, quién será cabeza en la lista por la agrupación Vida y Familia , donde el principal líder de la región es el diputado rafaelino Juan Argañaraz. Bodoira se expresó al respecto de este nuevo camino en su vida política: “Estoy muy feliz de poder ser parte de este espacio con valores, donde la humildad, el trabajo y la honestidad son primordiales” y destacó “hace varios meses que venimos trabajando en este proceso, y creemos en que Rafaela necesita algo nuevo, diferente, que sea esencia de la ciudad, y Juan Argañaraz al que agradezco su apertura, me ha demostrado que este espacio es así”. La lista fue moldeada con diálogo y consenso con diferentes sectores de la sociedad rafaelina, pensando en el ciudadano local y la búsqueda de un espacio diferente a los partidos tradicionales. La misma es conformada por el abogado y docente Delvis Bodoira; la médica Mónica Becla, esposa del Pastor Marcelo Becla; Diego Soltermann, empresario metalúrgico de la ciudad; Ermelinda Godoy, presidente del barrio 2 de Abril; Ezequiel Torres, estudiante de Comunicación Social; Natalia Fiordelli, emprendedora y comerciante de la ciudad; Juan Lang, legendario mozo del ex “Comedor Susana”; y la psicopedagoga María Eugenia Ramírez, joven profesional del área de salud.

Desde Vida y Familia, señalaron que la intención de este nuevo espacio es consolidar una nueva fuerza, superadora de los partidos tradicionales que poco nos representan, anteponiendo los valores de la vida y la familia como bases fundamentales de la sociedad y del trabajo y el esfuerzo que hicieron grande a Rafaela, y a partir de ahí armar una plataforma electoral amplia que abarque otros temas importantes como la seguridad, la educación, la salud y la economía; y así también incorporar otros sectores sociales. De ahí la elección de Bodoira como principal candidato, para darle un perfil dialoguista al espacio, dada la experiencia que viene teniendo el exfuncionario municipal en la gestión pública.