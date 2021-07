El Trece y Telefe cambian las noches del sábado 10 de julio

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Tras ganar por penales la semifinal contra Colombia, este sábado 10 de julio, la selección argentina se disputará la Copa América contra Brasil, con el objetivo de salir campeón luego de 28 años. Por este motivo, se espera que la mayor cantidad de televidentes se concentren en las transmisiones de la final y no tanto en el resto de los programas. Es por ello que, anticipándose a las bajas mediciones de rating, El Trece y Telefe hicieron cambios en su grilla.

La señal que dirige Adrián Suar ya anunció que "La noche de Mirtha", con la conducción de Juana Viale, tendrá un horario especial y por única vez saldrá al aire a las 19:30 h y solo competirá media hora contra el partido. Cabe señalar que el sábado 3, el ciclo salió a las 20:00 hs., por el encuentro entre Argentina y Ecuador y no obtuvo buenos números. Promedió 6.3 puntos de rating, mientras que en el canal de las pelotas, el especial de "Pasapalabra" lo superó con 8.9.

Por su parte, al igual que la semana anterior, Telefe levantará la emisión de "PH, Podemos hablar", liderado por Andy Kusnetzoff. El reemplazo será "Doctor Milagro", que llegó a hacer 5.3 puntos durante el partido de Argentina. La novela turca está causando estragos en las mediciones y por este motivo, fue el producto elegido por el canal para competir durante la semana con el torneo que se está llevando a cabo en Brasil.

Durante las últimas semanas, comenzó a rumorearse que los directivos de El Trece no estarían conformes con el rendimiento Juana en los programas de Mirtha Legrand, quien en marzo de 2020 se alejó de la televisión para preservar su salud en medio de la pandemia. Hace tiempo que la actriz manifiesta sus ganas de volver a dedicarse por completo a la actuación y que su abuela regrese a la conducción. "Podés venir cuando quieras, estás bienvenida en tu casa. Te estoy extrañando acá, es difícil, eh. No es fácil", le dijo a la diva el sábado pasado y reveló que la conductora señaló que grita mucho en cada apertura del ciclo.

A principios de junio, "Chiquita" aseguró que todavía "no es momento" para retomar sus compromisos laborales. Y aunque ya recibió las dos dosis de la vacuna Sputnik V contra el covid-19, no se siente segura para pasar tanto tiempo en un estudio de televisión.