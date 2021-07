San Lorenzo espera la recuperación de Donatti

El plantel de San Lorenzo se entrenó ayer de cara al último amistoso de pretemporada, que será este sábado frente a Aldosivi de Mar del Plata, a la espera del debut en el nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El cotejo será desde las 9:30 en el estadio "Pedro Bidegain" y el director técnico Paolo Montero espera por el marcador central rafaelino Alejandro Donatti, quien sufrió un golpe el pasado fin de semana en un duelo contra Newell´s, que fue derrota por 2 a 1 para el "Ciclón".Además, el uruguayo no podrá contar con el delantero Ezequiel Cerutti, que padece una lesión en la rodilla derecha, los hermanos paraguayos Óscar y Ángel Romero, que se encuentran de vacaciones tras disputar la Copa América, y el lateral derecho Andrés Herrera, que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio con la Selección argentina Sub 23.Para el duelo con el "Tiburón", en caso de no reponerse Donatti, Montero alinearía a Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Francisco Flores, Gabriel Rojas; Julián Palacios, Néstor Ortigoza, Yeison Gordillo, Juan Ramírez; Nicolás "Uvita" Fernández y Franco Di Santo, cuya continuidad todavía está en duda."No se sabe lo que va a pasar con Di Santo porque Boca volvió a buscarlo hace poco. Hay otros equipos que se hacen los vivos y nos buscan los jugadores, eso me tiene inquieto para ver cómo empezaríamos el campeonato", dijo el DT en declaraciones radiales.