El fallecimiento de Sebastián Raffaelli

Dolorosa noticia conocimos en la víspera, que afecta al ambiente del básquet en general y a nuestra ciudad por la relación con la familia Raffaelli. El sitio básquetplus.com informó el fallecimiento en Buenos Aires de Sebastián, uno de los hijos mellizos del gran Carlos «Chocolate» Raffaelli, víctima del covid 19, y sobrino de Mario, también ex jugador y entrenador en nuestra ciudad.

Tenía 43 años, pero esta segunda ola de la pandemia en nuestro país no supo de edades lamentablemente. Estuvo más de una semana peleando contra el terrible virus, pero no pudo salir adelante. Sebastián, como su hermano Lucas, visitaron asiduamente la ciudad de Rafaela acompañando a su padre. Actualmente se dedicaba también a la representación de jugadores.