Esperan a Piñero y Ramirez

Atlético de Rafaela tendrá este viernes el último entrenamiento en nuestra ciudad, donde el entrenador Walter Otta definirá en un trabajo táctico la delegación y a priori el once titular, que el domingo a las 15 visitará a Guillermo Brown de Puerto Madryn, por la 16ª fecha de la Primera Nacional con el arbitraje de Sebastián Zunino.En el ensayo el DT y el cuerpo médico evaluarán la recuperación del marcador central Fernando Piñero, que se resintió de una molestia, y del lateral izquierdo Roque Ramirez que tampoco está en plenitud luego del último partido ante All Boys. Hay optimismo en que el ex Santamarina pueda estar disponible, sino lo reemplazaría el juvenil Agustín Bravo. Si Ramirez no llega, Calderara será el sustituto.Recordemos que el cambio que está confirmado es en el arco, con el regreso de Guillermo Sara ya recuperado de su desgarro, reemplazando a Nahuel Pezzini que es ahora baja por el mismo motivo. De tal modo, en búsqueda del tercer triunfo consecutivo, la posible formación celeste sería con: Sara; Cristian Chimino, Cristian González, Piñero o Bravo y Ramírez o Calderara; Ayrton Portillo, Facundo Soloa y Jorge Emanuel Molina; Alex Luna; Claudio Bieler y Juan Cruz Esquivel.La delegación viajará por la noche a Buenos Aires, para tomar el vuelo este sábado por la mañana hacia la Patagonia.ARZUBIALDE EN SANTAMARINAEl entrenador Héctor Arzubialde fue confirmado este jueves como nuevo DT de Santamarina de Tandil. En cuanto a refuerzos, se confirmó la vuelta del delantero Matías Alustiza, que llega de Atlético Tucumán y se convirtió en la segunda incorporación después de Guillermo Vernetti.