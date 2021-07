Scaloni no dio pistas del equipo

La Selección Argentina se entrenó en el predio de Fluminense de cara a la final de la Copa América frente a Brasil, que se jugará el sábado a las 21 en el Maracaná. El director técnico, Lionel Scaloni, no paró un equipo y la idea es empezar a definir el once que irá por el tan ansiado título este viernes, aunque todo hace indicar que habrá que esperar hasta antes de la definición para terminar de conocer la formación del representativo nacional.La lesión en la rodilla derecha de Cristian Romero lo deja prácticamente sin chances de llegar a la final, porque además de no estar recuperado lleva dos semanas de inactividad. De todas formas, Scaloni lo esperará. En el mediocampo, Guido Rodríguez escaló algunas posiciones en la consideración del entrenador y podría estar desde el arranque por su faceta defensiva. El interrogante estaría entonces entre Leandro Paredes y Giovani Lo Celso.Finalmente, otra de las posibilidades sería el ingreso de Angel Di María por Nicolás González.CON PUBLICOLa final de la Copa América entre Brasil y Argentina del sábado tendrá la presencia de hasta 4.000 personas en el mítico estadio "Maracaná", aunque no habrá venta de entradas sino invitaciones especiales, según acordaron ayer la Conmebol y el gobierno de Jair Bolsonaro.Así lo indicaron fuentes diplomáticas, las que detallaron que para el ingreso al escenario del encuentro decisivo del próximo sábado a las 21:00 se necesitará un testeo PCR (hisopado) negativo. Del total de personas permitidas, se dividirán mitad y mitad entre ambos países, aunque en el caso de los argentinos deberán ser residentes en Río de Janeiro o alguna otra ciudad brasileña.POR EL TERCER PUESTOLa Selección de Colombia y la de Perú, dirigida por el argentino Ricardo Gareca, se medirán hoy para definir el tercer puesto de la Copa América luego de sufrir sendas eliminaciones en las semifinales del certamen continental. El partido se llevará a cabo a partir de las 21:00 (hora argentina) en el estadio "Mané Garrincha" de la ciudad de Brasilia, con el arbitraje del brasileño Raphael Claus y transmisión de la TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports.