Vucasovich, la reemplazante

La banca del Senado que tenía desde 2003 Carlos Reutemann, fallecido este miércoles a los 79 años, será ocupada por la ex diputada provincial de Santa Fe ex Alejandra Vucasovich, quien deberá completar el mandato de "Lole" hasta diciembre.Cabe recordar que Vucasovich acompañó en 2015 a Reutemann en el segundo lugar de la lista de senadores nacionales de Juntos por el Cambio, cuando el fallecido senador fue reelecto para otros seis años en la Cámara alta, a donde ingresó por la minoría. "Estoy muy dolida. Se va un compañero, un amigo de la vida y la política. Fueron más de 30 años al lado de él", dijo Vucasovich a la prensa santafesina luego de conocer la noticia del fallecimiento del ex gobernador. La reemplazante de Reutemann adelantó además que mantendrá el monobloque "Santa Fe Federal" y que continuará votando en coordinación con Juntos por el Cambio, como hizo "Lole" durante sus últimos años en la actividad legislativa.La provincia de Santa Fe es una de las ocho que elegirán senadores nacionales este año y Juntos por el Cambio todavía no definió la integración de las listas para tratar de retener el escaño que ocupaba Reutemann. Vucasovich, oriunda de Máximo Paz, en el departamento de Villa Constitución, fue diputada provincial en Santa Fe hasta 2019 como parte de la bancada de Juntos por el Cambio y previamente, en 2015, apoyó la candidatura a gobernador de Miguel del Sel por el PRO.