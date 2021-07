Archivan parcialmente la causa del Vacunatorio VIP

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso el archivo parcial de una parte de la causa conocida como "Vacunatorio VIP", pero no exculpó a ningún funcionario.

Entre los casos que siguen abiertos y bajo investigación figuran las vacunaciones en El Calafate, la de dos hijas del ex presidente interino Eduardo Duhalde y la de los padres de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, ambos médicos y mayores de 70 años de edad.

El fallo no resuelve la situación procesal de ninguno de los funcionarios y ex funcionarios investigados, entre ellos el ex ministro de Salud Ginés González García, quien está imputado.