Gritos y chicanas en Diputados

BUENOS AIRES, 9 (NA). - "No estamos exentos de errores. Acá algunos se detallaron. Pero todos los días trabajamos para levantar a la Argentina y eso implica no cortar a las 7 de la tarde para ver series", lanzó Santiago Cafiero, durante una intervención aplaudida por la bancada oficialista y reprobada por Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, a la que acudió el jefe de Gabinete.

La sesión convocada para que el funcionario exponga el informe de gestión número 130 estuvo marcada desde el inicio hasta el final por todo tipo de acusaciones, chicanas, gritos y reproches cruzados desde ambos lados del recinto.

"Estamos convocando a un trabajo conjunto pero si eso no fuera posible por lo menos le pedimos un poco de humildad. Fracasaron como gobierno. Ya lo dijo la sociedad argentina, lo dijeron las urnas. No lo decimos nosotros. Fracasaron como gobierno. Lo saben ustedes, lo sabe la gente", afirmó Cafiero.

En otro orden, negó enfáticamente que el Gobierno haya procedido de forma "ilegítima" o "ilegal" en la decisión de fijar un cupo de pasajeros por día para el reingreso al país, lo cual derivó en el problema de miles de argentinos varados en distintos destinos del mundo.