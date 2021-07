Atlético se prepara para una nueva presentación fuera de casa

Atlético de Rafaela vuelve a jugar de visitante y en esta ocasión será bien lejos de Rafaela. El elenco que conduce Walter Otta estará presentándose el próximo domingo, 15.00hs, en Puerto Madryn, visitando a Guillermo Brown en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 16 de la Primera Nacional.Luego de la victoria conseguida en Floresta ante All Boys, por 1-0, siendo la segunda de manera consecutiva, la “Crema” intentará sumar otro resultado positivo que le permita continuar escalando posiciones en la zona B.Para dicho juego, el penúltimo de la primera rueda, el DT no podrá repetir la formación inicial que utilizó en el último compromiso y por lo menos, una modificación deberá hacer. Nahuel Pezzini sufrió un desgarro en el aductor derecho y no estará a disposición. La buena noticia es que durante esta semana ya trabaja con el resto del grupo Guillermo Sara, quién viene de recuperarse de un desgarro y si responde de buena manera podrá volver a defender el arco celeste.Con este panorama, el posible 11 inicial para jugar en Madryn sería con Sara; Cristian Chimino, Cristian González, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Facundo Soloa y Jorge Emanuel Molina; Juan Cruz Esquivel, Claudio Bieler y Alex Luna.El plantel albiceleste volverá a trabajar en la jornada de hoy y mañana emprenderá su viaje con rumbo al sur de nuestro país, donde parará en Trelew a la espera del juego del domingo ante Guillermo Brown.