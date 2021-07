Nicki Nicole lanzó "Me has dejado" junto al español Delaossa

Tras el éxito de "No toque mi naik" con el cantante puertorriqueño Lunay, Nicki Nicole vuelve con un nuevo tema en el que muestra toda su versatilidad. El pasado 6 de junio, la rosarina presentó "Me has dejado" junto al rapero español Delaossa.El single está coproducido por Delaossa, Mauro de Tommaso, Kiddo y Evlay, mientras que el videoclip fue dirigido por Guillermo Centenera y se rodó en Madrid. En el audiovisual se intercalan escenas de los dos artistas con sus amigos, al igual que imágenes de Nicki atrapada en un auto hundiéndose y Delaossa entre ruinas."Dani (Delaossa) es alguien a quien admiro mucho. Soy gran fan de él desde antes de que empecé a hacer música. Es increíble que mi ídolo se ha convertido en mi amigo. Hicimos esta canción hace dos años y yo esperaba poder realizarla en el estudio, pero debido a la pandemia tuvimos que terminarla por separado. Por suerte, pudimos grabar el video juntos aquí en España", explicó Nicki Nicole y agregó: "Lo genial de esta canción es que tiene mi esencia y la de él cien por ciento".La carrera de la joven de 20 años continúa en ascenso y ya cuenta con grandes reconocimientos, entre ellos, una nominación como “Artista Revelación Femenina” en el Premio Lo Nuestro 2021 y como “Mejor Artista Nuevo” en los Premios Grammy Latinos.A su vez, en marzo 2021, la revista estadounidense Vogue destacó a Nicki Nicole en un artículo sobre artistas que han retado a los estereotipos de género en Argentina, mientras que el medio británico The Guardian la reconoció como “la estrella que desafía la cultura machista del rap argentino”. Recordemos que la rosarina fue la primera artista argentina en cantar en el talk show de Jimmy Fallon.Por último, el pasado mes, Nicki recibió tres reconocimientos durante su paso por España. En tal sentido, la joven adquirió el disco de oro por "Mala Vida", el tema que lanzó en septiembre de 2020; seguido por un disco platino por "Colocao", la canción que estrenó en mayo del mismo año; y, finalmente, recibió un triple platino por "Ella no es tuya", el hit que sacó junto a Mike Towers y Rochy RD en 2021.