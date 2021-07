Unión perdió en Entre Ríos

No hubo recuperación para Unión en Entre Ríos. El Bicho Verde Sunchalense perdió este miércoles por 1 a 0 en Concepción del Uruguay ante Gimnasia por la undécima fecha del Federal A, Zona B, y la segunda derrota consecutiva fue más dolorosa porque se dio en el minuto 48 del segundo tiempo, por tanto anotado por Claudio Viganoni.Luego de aquel triunfo en Misiones que parece lejano, el equipo del Chino Tosetto perdió ante Central Norte de local, igualó de visitante con Chaco For Ever y perdió en casa con el puntero Racing. Es decir que ha sumado un punto de los últimos 12, y esta vez perdió con un equipo que venía de sumar un punto de 15.El agónico traspié no hace más que profundizar la crisis de la «U», que el domingo (a las 15.30, arbitraje de Jonathan Correa) será local frente a Douglas Haig. El elenco de Pergamino ayer tropezó de local 0-2 contra Defensores de Belgrano (VR).OTROS RESULTADOSRacing de Córdoba volvió a ganar y es el firme líder de la Zona Norte. Fue por 3 a 0 frente a Crucero del Norte y le sacó siete puntos al segundo, Gimnasia y Tiro que en esta fecha quedó libre.Estos fueron los resultados: Boca Unidos 1 (Niz) – Sportivo Belgrano 1 (Prudencio); Juventud Unida (G) 1 (Fiorotto –p-) – Sarmiento 1 (Cañete); Sportivo Las Parejas 2 (Lavezzi x2) – DEPRO 1 (Gutiérrez); Douglas Haig 0 – Defensores de Belgrano 2 (Coronel –p- y Laena); Racing 3 (Parodi –p-, Garnerone y De Campo) – Crucero del Norte 0; Chaco For Ever 1 (Valdez) – Central Norte 2 (Giménez y Carrasco).Racing 26 puntos; Gimnasia y Tiro 19; Chaco For Ever 18; Central Norte y Defensores VR 16; Sp. Belgrano y Boca Unidos 14; DEPRO, Gimnasia CdU y Sarmiento 13; Unión y Sp. Las Parejas 10; Crucero 8; Douglas Haig 7; Juventud 5.