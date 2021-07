El homenaje de equipos y figuras

El mundo del deporte despidió ayer al ex piloto de Fórmula 1 Carlos Alberto "Lole" Reutemann, quien falleció a los 79 años, desde el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), John Todt, hasta los ex tenistas Gabriela Sabatini y Guillermo Vilas."Es muy triste escuchar la pérdida de uno de mis héroes, Carlos Reutemann. El era un gran campeón de la Fórmula 1, un verdadero caballero y un verdadero amigo. Todos mis pensamientos están con su familia", indicó Jean Todt, presidente de la FIA en su cuenta oficial de Twitter.También quien se plegó al recuerdo por la pérdida física del "Lole" a través de las redes sociales, fue la ex tenista Gabriela Sabatini, quien lamentó la muerte del santafesino. "Lamento mucho el fallecimiento de Lole Reutemann, gran persona y deportista que deja un legado difícil de igualar. Mucha admiración. Todo mi cariño a su familia y seres queridos", señaló la deportista que llegó a ser número 3 del mundo.Quien le envió un "fuerte abrazo" a la familia Reutemann fue el ex tenista Guillermo Vilas, a través de su cuenta oficial, que llevó la firma de toda la familia del marplatense. La cuenta oficial de la Fórmula 1 consideró a Reutemann como "un luchador" y recordó las 12 carreras que se adjudicó durante sus 10 años en la máxima categoría del automovilismo mundial. "Nos entristece profundamente conocer el fallecimiento de Carlos Reutemann. Un luchador venerado y ganador de 12 Grandes Premios, lo extrañaremos profundamente", explicaron.Los equipos en los que corrió también se adhirieron a las muestras de condolencias como la Scudería Ferrari, que señaló: "RIP Carlos Reutemann, el as de Santa Fe"."Nos entristece saber del fallecimiento de nuestro ex piloto Carlos Reutemann, ganador de tres Grandes Premios para Williams durante su carrera. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este momento difícil", agregó Williams.