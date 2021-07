Entre el descanso para el tobillo de Messi y la duda por "Cuti" Romero

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La Selección argentina se entrenó ayer de manera liviana, el día después de clasificarse a la final de la Copa América, pensando en Brasil, pero también dándole descanso al castigado tobillo de Lionel Messi y esperando aún por la recuperación del defensor Cristian "Cuti" Romero.Messi sufrió una dura entrada de parte de Frank Fabra en la victoria por penales frente a Colombia (3-2), y jugó los últimos minutos del partido con evidentes signos de dolor, porque además se podía ver una mancha de sangre por sobre la media del tobillo izquierdo.Más allá de haber pateado el penal y terminar algo cansado en cotejo, se sumó a los festejos por el pase a la final, pero cuando se estaba yendo a los vestuarios se le vio una leve dificultad para poder caminar con normalidad.No obstante, más allá de lo impactante que resultó la imagen del tobillo de Messi, no revistió complicaciones de gravedad, y podrá estar presente en la final del próximo sábado ante Brasil en el Maracaná.El que sí sigue estando en duda es el defensor del Atalanta Cristian "Cuti" Romero, quien no pudo estar presente en los últimos tres partidos, debido a una lesión en la rodilla.El jugador arrastra una distorsión en la rodilla y si bien fue exigido, no está recuperado por completo y por eso ni siquiera fue al banco ante Colombia en Brasilia.Si Romero no llega a tiempo para jugar la final, la dupla defensiva volverá a estar compuesta por Germán Pezzella y Nicolás Otamendi.Al igual que ante Colombia, Scaloni esperará a Romero hasta último momento, ya que hay cierta parte del entrenamiento que la realiza a la par de sus compañeros, pero no puede trabajar más intenso.La Selección se entrenó en Brasilia y luego viajó a Río de Janeiro, a la espera de la gran final el sábado venidero frente al local.Quienes entrenaron fueron Emiliano "Dibu" Martínez, el único de los titulares frente a Colombia, y los que no sumaron minutos o tuvieron poca participación menos Gonzalo Montiel, es decir, Leandro Paredes, Franco Armani, Agustín Marchesín, Julián Álvarez, Nicolás Domínguez, Lisandro Martínez, Alejandro "Papu" Gómez, Cristian Romero, Marcos Acuña y Sergio Agüero.Los jugadores solo hicieron ejercicios físicos y en espacios reducidos, mientras que el resto de los futbolistas que estuvieron contra los "cafeteros" se quedaron descansando en el hotel.