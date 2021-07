Suelo: importancia de su correcta conservación

El 7 de julio se celebra el Día de la Conservación del Suelo, siendo una fecha que sirve para reflexionar sobre las prácticas que son necesarias para que la producción siga creciendo, pero también sobre cómo hacerlo cuidando el medio ambiente.Esta fecha, también ayuda a recordar la deuda que la humanidad mantiene con la naturaleza, las poblaciones animales y vegetales más vulnerables y permite interpelar al hombre acerca de su relación con el suelo.Este día es dedicado a Hugh Hammond Bennet, un reconocido científico que se destacó por aumentar la producción de las tierras a través de la protección de la misma evitando la erosión y pérdida de fertilidad del suelo, factores que hacen cada vez más difícil atender las necesidades.La Lic. en Edafología, Verónica Sapino, del INTA Rafaela, señaló: “Hugh Hammond Bennet, fue de las primeras personas en poner al suelo como centro en la producción agropecuaria y por eso aprovechamos para generar actividades de difusión y para hacer que la gente tome conciencia de que en realidad el suelo, aunque no lo vemos y que es difícil comprender la importancia que tiene para la producción, es la base, es el centro y es lo que nos permite producir todos los alimentos que alimentan a toda la humanidad”.“Desde hace muchísimos años, más de 20, que en INTA Rafaela tenemos nuestras jornadas escolares para los niños, que originalmente las hacíamos el día 7 de julio y después por una cuestión climática fueron pasando al mes de septiembre y desde el años pasado por la pandemia no se pudieron concretar. Esta es una actividad en la cual toda la Experimental se ve involucrada; en la que recibimos prácticamente a 2.000 chicos en dos días, donde les mostramos lo que el suelo, el permitimos ingresar a una calicata que es donde se ve y estudia el perfil y además todas las actividades que están relacionadas con la producción y que como decía antes, siempre convergen en la necesidad y cuidado del suelo”, indicó Sapino. Y aclaró: “El año pasado lo que hicimos fue un video para que las maestras puedan ir trabajando y este año tenemos la esperanza de que se pueda hacer algo”.La Lic. manifestó que “es muy importante buscarle la vuelta a un sistema productivo que nos permita cuidar y conservar el suelo y de ese modo obtener no solo una mayor producción sino más sostenible en el tiempo. Todas las actividades nuestras de investigación y de extensión en INTA, de algún otro modo tienen que ver con esto de la de la conservación del suelo, porque al considerarlo como el centro de la producción; hasta hoy todas las tecnologías para producir a gran escala, cultivos extensivos, necesitan del suelo”.“Cuando uno pone siempre el mismo cultivo, ese cultivo siempre extrae lo mismo, es decir, va a ser siempre igual y también lo que le retribuye al suelo, entonces si nosotros hacemos una rotación (que no es más que cambiar de cultivo) lo que hacemos es ir variando esas necesidades o esas extracciones de suelo, y a su vez, lo que le devolvemos con los residuos de cultivos. Lo que es muy importante y que se está haciendo como una especie de cambio de paradigma en la producción agropecuaria, es el concepto de los cultivos de cobertura; en una rotación agrícola incluir un cultivo que no lo vamos a cosechar, sino que solo tiene como objetivo, devolverle al suelo la materia orgánica que le fuimos extrayendo”, puntualizó la edafóloga, Verónica Sapino.DATOS INTERESANTESLas variaciones del clima y la actividad antropogénica han sido los principales promotores de la erosión y la desertificación de los suelos, un fenómeno alarmante que no conoce fronteras. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta dos cuartas partes del suelo en el planeta se encuentra en proceso de desertificación, mientras que el 70% de la superficie agrícola mundial enfrenta un deterioro severo.