Servicios municipales para este fin de semana

La Municipalidad de Rafaela informa que este jueves no habrá recolección de residuos, con lo cuál el servicio de recolección domiciliaria se retomará este viernes 9, con biodegradables nuevamente. El sábado no habrá recolección, volviendo a brindarse el servicio con biodegradables.La recolección de patios se llevará a cabo de manera normal, correspondiéndole al sector 2 (barrios San Martín, Juan de Garay, Ilolay, Los Nogales, Jardín, Antártida Argentina, Amancay y 17 de Octubre), sacar a la vereda los residuos el domingo 11 por la noche.El Eco Punto (frente al cementerio) funcionará de manera normal el viernes 9, en el horario de 8:00 a 18:00, mientras que el Complejo Ambiental (Relleno Sanitario) solo permanecerá abierto por la mañana, de 7:00 a 12:30.Por otro lado, el Transporte público funcionará normalmente.El servicio de estacionamiento controlado (ZEC) no se cobrará durante la jornada del viernes.El cementerio funcionará de manera normal, abriendo sus puertas a las 7:30 hasta las 18:30, con la administración cerrada y guardias mínimas en caso de sepelios.Rafaela en Acción no atenderá el día viernes. Se recuerda que desde el pasado lunes y por quince días, está ofreciendo trámites, servicios y programas en la Plaza Italia (Jaime Ferré y Destéfani), en el horario de 9:00 a 16:00.Finalmente, la línea 147 “Rafaela Responde” solo funcionará con contestador automático, retomando la respuesta a través de operadores, el sábado 10 de julio de 7:00 a 13:00.