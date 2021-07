Actos suspendidos

Las actividades previstas para este jueves 8 fueron suspendidas debido a la declaración de duelo por la muerte del ex piloto de F1 y ex gobernador de Santa Fe, Carlos Alberto Reutemann, en todo el territorio de la provincia por el término de 48 horas. En la ocasión, se iba a llevar a cabo durante la mañana el acto de apertura de sobres por la Licitación de Viviendas en diferentes barrios de la ciudad en las instalaciones del DIAT, ubicado en calle Deán Funes 1735 (Barrio 2 de Abril). Y con posterioridad, estaba programado en el pasaje Carcabuey la apertura de sobres de la obra de entubado de calle Tucumán. De todos modos, se aclara que el proceso administrativo no se suspende, ya que los sobres serán recibidos y quedará pendiente la apertura de los mismos cuando se den a conocer las nuevas fechas.