Decretaron dos días de duelo en Santa Fe

SANTA FE, 8 (NA). - El gobernador santafesino, Omar Perotti, decretó ayer dos días de duelo en esa provincia por la muerte del senador nacional y ex mandatario local Carlos Reutemann.El ex piloto de Fórmula 1, falleció este miércoles luego de permanecer internado durante más de un mes a causa de graves problemas de salud.El decreto firmado por Perotti califica de "penoso" el deceso de "Lole" y destaca su trayectoria, como deportista y también en la política.Durante las próximas 48 horas, las banderas que ondeen en los mástiles de toda la provincia permanecerán a media asta, en señal de respeto por la desaparición física del ex gobernador y senador nacional, que por razones de salud estaba de licencia en la Cámara.