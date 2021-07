Repercusiones por la muerte de Reutemann

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Tras el fallecimiento del senador Carlos Alberto Reutemann, quien murió ayer a los 79 años luego de luchar contra una larga enfermedad, dirigentes políticos del oficialismo y la oposición expresaron sus condolencias y dolor.El presidente Alberto Fernández despidió al histórico dirigente peronista con un mensaje en Twitter, donde escribió: "Lamento la partida de Carlos Reutemann. Mis condolencias a los seres queridos de quien fuera senador nacional y un gran gobernador de Santa Fe"."Lamento el fallecimiento del senador nacional y ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann. Mis condolencias a su familia y amigos", había manifestado poco antes la vicepresidenta Cristina Kirchner en la misma red social.Por su parte, Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, manifestó: "Nos dejó un grande del deporte y de la política argentina. Carlos Alberto Reutemann fue un dirigente honesto y un gran gobernador. Un abrazo para su familia y sus seres queridos en este difícil momento".En tanto, el diputado nacional del radicalismo, Luis Petri, subrayó: "Lamento mucho el fallecimiento de Carlos Reutemann. Nos deja un deportista excepcional y gran político! Todo mi acompañamiento a familiares y amigos en este difícil momento!".La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos, por su parte, expresó: "Hago llegar mis condolencias a la familia del senador nacional y ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Reutemann. Acompaño a sus seres queridos en este momento de dolor"."Carlos Lole Reutemann fue un número 1. Lo conocí como dirigente político, ya que fue dos veces gobernador de Santa Fe y tres veces senador nacional. Un hombre cabal, de palabra, muy respetado por todos sus comprovincianos. Lamento mucho su pérdida. QEPD", escribió el diputado radical Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio.Mientras tanto, Rogelio Frigerio, el ex ministro del Interior del gobierno de Cambiemos, también se sumó a los mensajes y expresó: "Despido a Lole Reutemann como se despide a un amigo, con mucha tristeza. Mando un gran abrazo a toda su familia".En tanto, el diputado oficialista Eduardo Valdés envió su "sentido pésame por el fallecimiento del senador nacional y dos veces ex gobernador santafesino, Carlos Reutemann y le mando un fuerte abrazo a su familia y amigos en este difícil momento".La familia y amigos de Carlos Reutemann despedían en las últimas horas al ex gobernador santafesino en una ceremonia "íntima y sencilla", desestimándose, de esa manera, la posibilidad de hacerlo en un acto multitudinario.En tanto, el sepelio del dos veces mandatario de nuestra provincia se realizará y ex piloto de Fórmula 1, se realizará esta mañana a las 10:00 en el Lar De Paz Cementerio Jardín de Santa Fe, ubicado en la Ruta Provincial Nº 2, kilómetro 12,5.