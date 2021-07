Alertan sobre el aumento de delitos rurales en Santa Fe

La diputada nacional, Ximena García, presentó un proyecto para expresar preocupación por el aumento del delito de abigeato y solicitó que por intermedio del Ministerio de Seguridad de la Nación se inste al Gobierno de Santa Fe a reforzar las medidas de prevención y de persecución penal de este tipo de delitos que aqueja a productores y establecimientos rurales.

Al respecto indicó la diputada: “El abigeato, estipulado en la Ley 25.890, ocupa el tercer lugar en los datos de criminalidad registrada en nuestra provincia y, además del robo de ganado, ocurren otros delitos como vandalismo, hurtos, trilla ilegal de cereales y oleaginosas, rotura de silobolsas, faenamientos ilegales, incendios, etc.”.

Por otro lado, referentes de Juntos por el Cambio abonaron el pedido mediante una nota dirigida al Gobernador Omar Perotti, al Fiscal Regional, a los Fiscales de Distrito UFI 515 de Tostado, y al Colegio de Jueces de la I.P.P 5ta Circunscripción, Distrito Nro. 15 para manifestar preocupación por el avance del abigeato en el Departamento 9 de Julio y en otros departamentos aledaños de la provincia.

Puntualmente, productores rurales del Departamento 9 de Julio han manifestado que este tipo de hechos delictivos asolan sus establecimientos rurales, y generan angustiantes situaciones debido a lo significativos que son los robos. Más aún estos productores han remarcado, que si estos delitos no cesan sus emprendimientos corren riesgo de continuidad, así como también fuentes laborales establecidas con mucho esfuerzo en zonas con alta tasa de desocupación y pobreza como es el norte santafesino.

Sobre las causas penales iniciadas por el delito de abigeato, el diputado provincial, Alejandro Boscarol y el ex intendente de la ciudad de Santa Fe, Mario Barletta, han señalado un importante letargo en la resolución de las mismas que no llegan a juicio oral y público.

En materia de prevención, Barletta destacó el trabajo que lleva adelante la Guardia Rural "Los Pumas" pero alertó por la falta de personal y de herramientas adecuadas para poder abarcar las grandes dimensiones del territorio santafesino. “No es una novedad en las dependencias de la Policía de Santa Fe la falta de vehículos y el escaso mantenimiento que reciben por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad”, sentenció.