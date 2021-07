El Trece y América TV reacomodan su programación

Buenos Aires, 7 (NA) En los últimos meses, El Trece sufrió varios cambios en su programación y todavía se encuentra en la búsqueda de la mejor estrategia para lograr un buen posicionamiento en la pelea por el rating contra Telefe. Por este motivo, en los próximos días reacomodará su grilla.El viernes 9 de julio termina "Lo de Mariana" y a partir del lunes 12 vuelve "Nosotros a la mañana" a las 9:30 h. En consecuencia, "Los ángeles de la mañana" regresa a su horario original de las 11:00 h. Cabe señalar que en abril, el canal que dirige Adrián Suar había decidido levantar el programa de actualidad que conducen Sandra Borghi y Joaquín "Pollo" Álvarez y cambiar el horario de "LAM" para que Mariana Fabbiani compitiera directamente con "Flor de equipo" en Telefe. Pero no obtuvieron los resultados esperados.También hubo muchas especulaciones sobre lo que sucederá con los programas nocturnos. A diferencia de otros años, actualmente "ShowMatch: la academia" se emite de 21:15 h a 23:00 h para no enfrentarse de lleno con los platos fuertes de la competencia: "MasterChef Celebrity", hasta hace unas semanas, y ahora, "La Voz Argentina". Pero ante el inminente debut de "La 1-5/18", la nueva novela de Polka, protagonizada por Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia; el ciclo que conduce Marcelo Tinelli y que todavía está buscando su rumbo, sufrirá algunos ajustes en su horario a partir del lunes 19.Según adelantó el periodista Pablo Montagna, Guido Kaczka y su clásico "Los 8 escalones" fueron elegidos para suceder a Telenoche a partir de las 21:00 h, motivo por el que Marcelo saldrá al aire de 21:45 h a 23:00 h y la ficción tomará la franja de 23:00 h a 00:00 h. Además, Guido continuará con "Bienvenidos a bordo" a las 18.30 h.Por otra parte, todavía no está claro qué sucederá con los "especiales de humor" de "ShowMatch", que en un principio estaban pensados para emitirse todos los viernes, pero no solo tuvieron un bajo rendimiento en las mediciones, sino que como "PolitiChef" es una parodia de uno de los platos más fuerte de la competencia, no sería visto con buenos ojos por parte de las autoridades del canal. Por eso, en los últimos días comenzaron a circular versiones sobre el final de este segmento y el viernes 2 fue reemplazado por una gala de "La Academia".En paralelo, en América TV también se verán cambios en la programación. Tras la renuncia de Fabián Doman a "Intratables", se confirmó que Alejandro Fantino fue elegido para estar al frente del programa político a partir de las próximas semanas y, en consecuencia, deberá dejar "Fantino a la tarde", el ciclo que conduce en la misma señal.Por este motivo, el conductor se despedirá al aire de su programa y se tomará unos días de descanso para encarar el relanzamiento del ciclo que por el momento maneja Paulo Vilouta y que tendrá un cambio en su panel y en la escenografía. Por otra parte, quien tomará la posta en la franja de 16:00 h a 18:00 h será Karina Mazzocco, quien anteriormente reemplazó a Fantino durante sus vacaciones.Sin embargo, el programa de Mazzocco no seguirá con el mismo formato que "Fantino a la tarde". Por empezar, llevará un nuevo nombre y estará destinado al público femenino, ya que la acompañará un panel compuesta por mujeres. No es la primera vez que la modelo, actriz y conductora encabeza un ciclo de este estilo, ya que en América TV hizo "Mañaneras" junto a Paula Trapani y reemplazó a Moria Casán en "Incorrectas".Cabe señalar que la programación del canal que dirige Liliana Parodi tuvo varias modificaciones en las últimas semanas debido al sorpresivo final de "TV Nostra" como consecuencia del retiro de la televisión de Jorge Rial. Desde entonces, las noches se reacomodan con "Polémica en el bar" a las 19:00 h, "Los Mammones", que dejó su horario de las 23:30 h para salir a las 20:30 h, "Intratables" a las 22:00 h y los especiales de nocturnos de "Intrusos" a las 23:30 h.