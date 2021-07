Comienzan a verse las respuestas del Plan Rafaela Productiva 2020

La elaboración de diagnósticos, la planificación y gestión articulada, es parte del ADN de una ciudad como Rafaela, en la que lejos de improvisar, siempre se busca construir una agenda de proyectos estratégicos entre los sectores productivos y de los gobiernos locales y regionales; de allí el diseño del P.E.R o de Rafaela Productiva 2020.Al ser consultado, el Ing. Gabriel Gentinetta expresó: “Rafaela tiene un plan de desarrollo desde el P.E.R en su momento, Rafaela Productiva 2020 después y hace años que se está trabajando en un plan integral para ayudar el esfuerzo que están haciendo los empresarios en su desarrollo; por ejemplo hicimos un relevamiento en el Centro Comercial y en 58 empresas que le dan empleo a más de 9.200 personas, donde se invirtieron 7 mil millones de pesos entre 2020-2021 y proyección 2022. Ese esfuerzo, ese empuje, tiene que estar acompañado por infraestructura, para dar sostén a estos trabajos, por eso en el plan de desarrollo de la ciudad se está pidiendo una obra importantísima desde el punto de vista eléctrico, tendido eléctrico, una línea de alta tensión; la conectividad, la conexión de todo el área Industrial con la nueva variante y obviamente el desarrollo del área industrial”.“Tuvimos la posibilidad en este corto tiempo, de conseguir 60 millones de pesos en lo que es el plan Nacional de Parques Industriales, para poder hacer todo lo que es la iluminación Led, la obra de gas en el área Industrial qué es fundamental; se está trabajando con todas las cámaras de seguridad, se pudo hacer el puesto de bomberos con una inversión de 7 millones de pesos y ahora con el esfuerzo del gobierno provincial se consiguieron otros 60 millones más para el Centro Logístico Internacional, siendo esto significativo, considerando que tenemos aduana en el área industrial y que se puede hacer un depósito fiscal, un desarrollo para facilitar las actividades de las empresas que exportan”, afirmó.El Ing. Gentinetta, comentó también que hoy una limitante es la carencia de terreno industrial y señaló que “por eso es tan importante el desarrollo de estas tierras hacia la variante y la conectividad, como es el camino público 6 y el camino 5; el primero está más avanzado, allí se firmó un convenio marco con Vialidad Nacional para poder llevar a cabo todo el proyecto y en este momento la Municipalidad y Vialidad están desarrollando el proyecto, se están haciendo los pliegos de bases y condiciones técnicos y terminado esto se firmaría un convenio específico para llamar a licitación; esa obra solamente cuesta 130 millones de pesos. Junto con esta obra se hizo un estudio hídrico de toda la zona, junto con la Agencia de Desarrollo, Municipalidad y provincia, y se van a empezar a entregar los primeros informes en este mes de julio”.INVERSION DE MASDE $450 MILLONES“Entre las cuatro obras que mencioné, en el área industrial que ahora va a ser un área mixta, se han invertido más de 450 millones de pesos y si a esto le agregamos que es necesario el gasoducto que está en marcha, una obra de 500 millones; el acueducto, donde como ejemplo, una de las Industrias socias del Centro Comercial consume 1.500.000 litros de agua por día, y si esa agua la tienen que tratar, purificar y tener las condiciones necesarias para poder exportar, le genera un costo tremendo; teniendo el acueducto, no solo hablamos del consumo humano que es tan necesario, sino que además nos ayuda desde el punto de vista de desarrollo industrial y empresarial”, apuntó.PLAN PRODUCTIVO QUERECIEN SE VE PLASMADOEl dirigente del Centro Comercial e Industrial, habló de los años que desde el sector productivo se trabaja en la concreción de las distintas etapas del Plan Productivo Rafaela 2020: “”La verdad es que el primer plan estratégico empezó antes de 2000, el P.E.R., luego se transformó en Rafaela productiva 2020; se planificaron obras que deberían estar terminadas para el 2020, si no estaban esas obras terminadas íbamos a estar en la situación que estamos, con mucha demanda y poca oferta. El 2020 terminó y tenemos un atraso en obras tremendo. Hace años que se están reclamando estas obras y nunca se han podido concretar”.“Ahora lo vemos de una manera muy optimista, porque si sumamos las obras que detallé, más las obras de cloacas, las obras de ampliación del hospital, llegaron más de 5 mil millones de pesos. El tema es en este contexto de pandemia, donde estamos optimistas por esta situación, pero sabemos que lo prioritario es la salud y la vida de las personas; tanto el gobierno provincial, el gobierno municipal y el Centro Comercial, nos enfocamos mucho más en el armado de los protocolos, de ver cómo podían seguir trabajando las empresas y en las donaciones”.DONACIONESGentinetta, contó que “en la primera etapa de la pandemia, a través del Centro Comercial y la Cooperadora del SAMCO, se han invertido más de 15 millones de pesos en equipamiento y en esta última segunda ola que fue tan dura, tan dura y en donde ya las arcas de las empresas estaban realmente muy estresadas, en esa urgencia se pudieron conseguir 3 respiradores más, 15 oxímetros y se ayudó a armar la nueva carpa de terapia que se hizo a último momento; ahí fueron más de 4 millones en cinco, seis días, en donde la respuesta empresarial fue realmente excelente”.