Gustavo Lucato retorna a Libertad

El entrenador Gustavo Lucato, surgido de las entrañas del Club Libertad, primero como jugador y posteriormente como Director Técnico, asumió el lunes la coordinación del básquet no profesional aurinegro."No dudé en venir cuando me lo propusieron. Después de 8 años de haber estado trabajando afuera (dirigió en Tiro Federal de Morteros, compitiendo en Liga Argentina), consideré que ya era tiempo suficiente para regresar, reconociendo que me sirvió mucho para mi crecimiento personal y profesional. Siento que vengo a retribuirle lo que me dio el club. Yo inicié a los 20 años trabajando con las divisiones formativas del club y lo hice hasta los 33 años, comenzando con mini y despidiéndome como asistente del cuerpo técnico del básquet profesional. Realmente lo anhelaba este regreso al club" afirmó el entrenador, agradeciendo a los directivos -encabezados por el presidente Miguel Barbieri- por la convocatoria.Lucato informó que en esta primera etapa va a estar monitoreando el trabajo que realizan los entrenadores y observando a los jugadores de las distintas categorías de las divisiones infantiles e intermedias.MUNDIAL U19La Selección Argentina U19 sufrió su primera derrota en el Mundial de la categoría que se disputa en Letonia. Fue por 89-52 ante un durísimo equipo de Francia que mostró su superioridad física y técnica en ambos costados de la cancha. Juan Fernández fue el goleador nacional con 14 puntos.El elenco argentino, que integra el base de Libertad Mateo Pérez, terminó tercero en el grupo y este miércoles enfrentará en octavos de final a Turquía, desde las 11.30 hora Argentina.