El "Colo" Soloa sobre el Atlético batallador que se vio en Floresta

se supo recomponer de su peor momento en la temporada de lay con dos triunfos seguidos salió de la ‘mala’, cortando así una racha de cinco sin victorias. El domingo superó a All Boys 1 a 0 y dicha victoria lo dejó muy bien posicionado en la zona B, donde en este cierre de la primera rueda ya mira con otros ojos el porvenir.Sin dudas que el triunfo significa mucho por el resultado y por cómo se consiguió, aguantando la embestida del Albo en el complemento, con mucha intensidad y sacrificio. Y al respecto, Soloa remarcó: “Imaginábamos un partido así, con mucha presión, ellos necesitaban ganar, sumar, pero nosotros también y desde el minuto cero nos plantamos eCon dos victorias seguidas la ‘Crema’ llegó a los 20 puntos y ocupa la octava posición, a sólo dos unidades de los puestos de clasificación al reducido. Triunfo vital el logrado en Floresta., apuntó el ‘Colo’, que luego añadió: “Es partido a partido, ya dejamos dos atrás para terminar esta primera ronda lo más arriba posible y tenemos que pensar en lo que viene.Con respecto a su lesión en el hombro, Soloa contó: “Tengo un problema desde la previa al partido con Barracas, en un entrenamiento, viajé, pensé que no iba a poder jugar, lo hice, jugué y desde ahí que lo vengo cargando y cualquier roce o golpe me duele muchísimo, voy a tratar de llevarlo de la mejor manera, es el día día, cuando me golpeo o forcejeo un poco me duele mucho”.Por último, el mendocino de 24 años se refirió a la posibilidad de jugar como único mediocampista central: “No tengo ningún problema en hacerlo. Me siento un poquito más cómodo ahí. Al tener jugadores de buen pie por el lado izquierdo prefiero eso, el primer pase ahí y luego sale la pelota limpia, es lo que planteamos, lo que entrenamos y lo que intentamos hacer, después cómo se da el partido a veces sale y otras no”.Desde hace un par de semanas, cuando AFA confirmó la posibilidad de incorporar 4 refuerzos una vez finalizada la fecha 17 (y hasta el jueves 8 de julio a las 20hs) los dirigentes de la Crema comenzaron la búsqueda. Lo manifestó públicamente el DT, y lo hacen los propios directivos en cada oportunidad: jerarquizar el plantel para tratar de dar un salto de calidad. Y en esa búsqueda andan.Había negociaciones iniciadas con, pero el mediocampista ofensivo, de reciente paso por Mitre de Santiago del Estero, continuará su carrera en Perú.Otro de los ‘apuntados’ por Walter Otta fue el delantero. Por el rafaelino, que no iba a continuar en Tristán Suárez, se consultó su situación ante la finalización del contrato, es del gusto del DT, pero de llegar a buen puerto se convertirá –en las próximas horas- en jugador de Instituto de Córdoba.Al igual que en todo mercado de pases, los dirigentes albicelestes se mostrarán cautos ante los valores altísimos que circulan por estos días, incluso aún con el libro de pases de Primera abierto (hasta el 29). También es una realidad lo ‘tentador’ de Centro América, donde muchos emigran por los sueldos en dólares.Por estas horas se negocia la salida de, quien ya fue comunicado por Otta que no será tenido en cuenta y si bien tiene contrato, rescindiría en las próximas horas.Atlético de Rafaela se prepara para visitar el próximo domingo, 15.00hs, a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Para dicho encuentro, válido a la fecha 16 de la zona B de la Primera Nacional, AFA designó a Sebastián Zunino como árbitro principal. Los asistentes serán Hugo Páez y Ramón Ortíz, mientras que como cuarto irá Sergio Testa.La ‘Crema’ viajará el viernes rumbo al Sur de nuestro país con parada en Trelew.