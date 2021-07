La elección de Senadores

Ocho provincias votarán senadores nacionales en las elecciones legislativas del próximo domingo 14 de noviembre, luego de las primarias que se llevarán a cabo el domingo 12 de septiembre.

Se juzga importante recordar, para clarificar el panorama, que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio pondrán en juego las bancas de algunos de sus principales referentes en el Senado.

Sin embargo, se especula que la integración del cuerpo no podría cambiar de una manera sustancial, de acuerdo con las especulaciones de los analistas políticos.

Las provincias de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Catamarca, Chubut, Tucumán, Corrientes y La Pampa irán a las urnas para elegir a los 24 senadores (tres por cada jurisdicción) que tendrán mandato hasta el año 2027 y renovarán así un tercio de la Cámara alta.

El bloque del Frente de Todos, que goza de una amplia mayoría, arriesgará 15 de sus 41 bancas, mientras que el interbloque de Juntos por el Cambio, segunda fuerza del hemiciclo, pondrá en juego 8 de sus 25, más la del legislador santafesino Carlos Reutemann, aliado de la bancada opositora.

La bancada oficialista se encuentra a solamente siete votos de alcanzar los dos tercios, la mayoría calificada con la que, entre otras cosas, se designan el procurador general y los jueces de la Corte Suprema.

De todos modos, la suma no resultará sencilla para el bloque mayoritario, pero tampoco hay que descartar esa posibilidad mientras cierren los números.

En distritos como Mendoza, que está gobernada por el radicalismo y donde el kirchnerismo perdió elecciones recientes, el Frente de Todos tiene una sola banca, ocupada por Anabel Fernández Sagasti, que retendría, en caso de terminar segundo en las elecciones legislativas de este año.

Lo mismo ocurriría con las dos bancas que tiene actualmente en nuestra provincia (María de los Angeles Sacnun y el rafaelino Roberto Mirabella, sucesor del gobernador Omar Perotti), si ocupa el primer lugar.

En tanto en Córdoba, donde el electorado es marcadamente "anti kirchnerista", el oficialismo retendría la única banca que tiene hoy (es ocupada por Carlos Caserio) si sale segundo, pero si fuese relegado al tercer lugar perdería directamente uno de los 41 escaños que tiene actualmente.

Así, para incrementar su mayoría en el Senado, el Frente de Todos debería imponerse en distritos como Córdoba, Mendoza o Corrientes -que también es gobernada por el radicalismo- y en caso contrario quedaría, más o menos, en las mismas condiciones.

Entre las figuras del Senado que finalizarán su mandato este año se encuentran el antes citado Reutemann y el tucumano José Alperovich.

El santafesino integra la Cámara desde 2003 pero está de licencia por problemas de salud, mientras que Alperovich no participa de la actividad parlamentaria desde noviembre de 2019 debido a una denuncia por abuso sexual que se presentó en su contra.

En el Frente de Todos concluirá este año el mandato de varias figuras de peso como Fernández Sagasti, una de las senadoras de máxima confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, además de la santafesina Sacnun.

Ambas encabezan dos de las comisiones más importantes: Fernández Sagasti preside la de Acuerdos, por donde pasan las propuestas de jueces y fiscales, en tanto que Sacnun está al frente de la de Asuntos Constitucionales, que considera temas relevantes del orden federal.

El cordobés Caserio, que preside otra comisión estratégica como es la de Presupuesto y Hacienda, también integra extensa la lista de figuras del oficialismo que terminan su mandato.

En Juntos por el Cambio finalizan su mandato la cordobesa Laura Rodríguez Machado y la tucumana Silvia Elías de Pérez, quienes fueron en los últimos años dos figuras centrales de la bancada opositora en una gran parte de las sesiones del Senado.

La cordobesa, que es vicepresidenta segunda del Senado e integra la mesa de autoridades nacionales del PRO, protagonizó una serie de entredichos con Cristina Kirchner y suele tener discursos duros contra el kirchnerismo.

Además, el interbloque opositor arriesga el escaño que ocupa el mendocino Julio Cobos y el del pampeano Juan Carlos Marino quien, al igual que Reutemann, cumplirá con su tercer mandato como senador.

Por ahora, todo lo enunciado son análisis especulativos, porque ni siquiera se presentaron las listas de candidatos, que están en plena negociación, pero no tendrán definiciones hasta los días previos al vencimiento, tal como ocurre habitualmente.

De cualquier manera, no se esperan demasiadas sorpresas y está claro que todo el interés, como viene sucediendo desde hace varios años, está directamente circunscripto a los dos partidos mayoritarios.

El que más arriesga es el oficialismo, pero será necesario aguardar hasta que se habiliten las urnas para tener mayores certezas.