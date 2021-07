Gobierno confirmó nuevo bono para los jubilados

El Gobierno confirmó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entregará un nuevo bono a jubilados y pensionados para compensar la diferencia entre la inflación acumulada del primer semestre del año y el último incremento de los haberes mensuales.

Aún no hay detalles sobre cuándo se pagará el plus o de cuánto será ya que se definirá en dos semanas cuando el Indec de a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, informó en su portal Radio AM 750 de Capital Federal.

En lo que va del 2021 con la nueva fórmula vigente desde marzo, las jubilaciones y pensiones recibieron dos aumentos trimestrales de 8,07% y 12,12% respectivamente, y el alza total fue del 21,3%. Mientras que la suba de precios en mayo según el organismo oficial fue del 3,3% y acumuló en los primeros cinco meses del año una variación de 21,5%. Si el dato de junio se mantiene en un promedio de 3%, la inflación en los primeros seis meses del año llegará a casi un 25%.

Según indicaron fuentes gubernamentales a El Cronista, el nuevo bono se entregará en un esquema similar al acreditado entre abril y mayo de $3000 en dos cuotas de $1500 con los calendarios de pago correspondientes.

En ese entonces, la medida alcanzó al 70% de los jubilados y pensionados que cobraban $30.856 por mes, es decir, quienes reciben el mínimo o cerca de ese monto.



COMIENZA EL

INGRESO DE MUJERES

La titular de Anses, Fernanda Raverta, confirmó la semana pasada la etapa inicial de un programa que buscará la incorporación de 300 mil mujeres sin aportes suficientes a la jubilación.

Se trata de un plan que busca reconocer las tareas de cuidado, reducir las brechas en el sistema de seguridad social y garantizar el acceso a un ingreso económico a mujeres adultas mayores que hoy no cobran haberes jubilatorios. Se reconocerá a quienes hayan sido titulares de AUH mientras que el niño o niña haya percibido este derecho por lo menos durante 12 meses.

Por otro lado, las trabajadoras registradas que hayan hecho uso del período de licencia por maternidad y por excedencia, también se les reconocerá dicho plazo a los fines de acceder al derecho a una jubilación.

Raverta indicó que Anses ya está “caracterizando esta población (mujeres sin jubilaciones) para en breve dar algún tipo de respuesta”. Unas 155.000 estarán en condiciones de jubilarse de manera inmediata con esta medida, mientras que otras 30 mil podrán hacerlo en el próximo año, de acuerdo a estimaciones oficiales.