Optimismo sin euforia, entendimiento, trabajo mancomunado y cooperativismo

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba).-Cooperativa La Humbertina está transitando sus 75 años de vida y lo tiene que afrontar como tantos otros acontecimientos que debido a la pandemia por el Covid 19 tuvieron que tomar otros rumbos, otras decisiones.Ubicada en el corazón de la “cuenca lechera” más importante de Latinoamérica, la Cooperativa "La Humbertina" tuvo su origen el 28 de abril de 1946 y hoy, es producto de sucesivas fusiones de pequeñas cooperativas lecheras originarias (La Rosa, La Maravita, La Humbertina, La Huella, La Catalina, El Ceibo, Los Paraísos, Reina Margarita, La Pequeña Unión, Los Pinos, Soutomayor y El Iris) que en1988 se unen y nace Cooperativa Limitada de Tamberos La Humbertina. En síntesis son sociedades que trabajan desde la década del 40, logrando así afianzamiento económico, reducción de gastos y tienen como premisa optimismo sin euforia, entendimiento, trabajo mancomunado y seguir embanderando al Cooperativismo.En tal sentido charlamos con el gerente de la entidad, René E. Graffione, quien nos decía que La Humbertina cuenta actualmente con instalaciones para acopiar 2000 toneladas de granos y un espacio que se utiliza para recibir materias primas destinadas a la planta de alimentos balanceados, que funciona desde 1988 y tiene una producción de 1.100 toneladas mensuales. “La principal actividad de la entidad sigue siendo la lechería. Se recibe la materia prima de los socios y se la comercializa en las industrias. En el aspecto comercial, funciona un autoservicio de comestibles y ofrecen servicios de venta de insumos agropecuarios y asesoramiento técnico gratuito a los asociados. La cooperativa tiene un 20% de actividad con terceros, pero se exige que los asociados sean tamberos. Cuenta con una picadora de forrajes para silos bolsas (sorgo y maíz sobre todo), con destino a los rodeos lecheros. Posee también una pequeña máquina embolsadora para granos húmedos, veterinaria, planta de combustible con venta de gasoil para uso propio de la cooperativa y de sus asociados”.Desde siempre, la conducción de la entidad se ha preocupado por fomentar y acompañar todos los procesos de cambio de las explotaciones tamberas, acelerados en los últimos años en virtud de la globalización de la economía. Esto exigió mayor tecnificación para mejorar la productividad y la competitividad, factores que emergen como determinantes de la factibilidad económica de las empresas en este rubro. Para cumplir con estos objetivos, se dispone de la voluntad institucional y los recursos humanos y materiales necesarios, con la suficiente predisposición para atender y concretar las iniciativas particulares, en tanto contengan al interés general de los asociados.* - entre los servicios que presta "La Humbertina", se cuentan la intermediación de la leche donde tenemos 56 tambos entregadores con cien mil litros diarios de su producción entregada a la cooperativa. El volumen diario actual es de cien mil litros, que se entregan refrigerados a las plantas.* - en la fábrica de balanceados, se elaboran alimentos concentrados para bovinos que parten de materias primas adquiridas a corredores de cereales y clientes. Generalmente, se utiliza maíz, pellet de afrechillo de trigo, pellet de soja y de girasol, sales minerales u otros elementos que, mediante un proceso de molienda y posterior inyección de humedad y calor se procede al prensado, lográndose alimentos pelletizados para terneros, vacas y novillos. Los principales clientes son los mismos asociados. La producción supera las 1100 toneladas mensuales y para su distribución, dispone de dos camiones tolva para transporte a granel. La planta tiene una producción de 8 toneladas por hora. Aprovechando las mismas instalaciones de la fábrica de balanceados, realiza acopio, acondicionamiento y comercialización de cereales y oleaginosas recibidos de asociados y de terceros no asociados. La capacidad total de almacenaje es de 5260 toneladas.* - Venta de insumos agropecuarios que necesita el tambero para su labor, como productos de limpieza y desinfección, mangueras, pezoneras, aceites, boyeros eléctricos, varillas, carreteles de cable para boyeros, repuestos y ropa de trabajo.* - Venta de productos veterinarios incluye todo tipo de medicamentos, vacunas y demás elementos utilizados en medicina veterinaria.* - Venta de agroquímicos y semillas híbridas y forrajeras para siembra, insecticidas, fungicidas y herbicidas y fertilizantes sólidos y líquidos.* - Otras actividades de la cooperativa abarcan el expendio de productos alimenticios a través de un mini mercado, también servicio de picado y ensilaje, para lo cual se cuenta con una picadora de forrajes autopropulsada, una embolsadora de forrajes, seis tractores y seis carros forrajeros para la confección de silos bolsa de maíz, sorgo y alfalfa para asociados y no asociados.* - Cuenta con servicio de embolsado de granos húmedos, procesamiento de datos de control lechero oficial, venta de gasoil para el agro y el consumo interno, servicio de limpieza de fosas de tambo, mediante una bomba estiercolera y el asesoramiento técnico a cargo de una Ingeniera Agrónoma.Recientemente aconteció un hecho sobresaliente en la localidad y tuvo a La Humbertina entre sus destacados protagonistas y fiel a su slogan “Apostando a construir respuestas a la gente con la fuerza de la solidaridad” , efectuó una donación de más de quinientos mil pesos ($ 450.000 para un generador de energía y un concentrador de oxígeno). Sobre el acontecimiento, el gerente René Graffione manifestaba lo siguiente: “cumplir 75 años de vida es un hecho significativo para cualquier institución, implica un acontecimiento muy importante para nuestra sociedad y la región. Esto también nos marca que el Cooperativismo está plenamente vigente como regulador del mercado. En este año tan particular en el que nos toca afrontar una pandemia, hizo cambiar nuestros deseos de grandes festejos con los asociados y ello determinó que el Consejo de Administración resuelva destinar dinero con otro rumbo: realizar un importante aporte al SAMCo local para contribuir a cubrir parte de sus necesidades estructurales actuales”.-La Humbertina en el marco de las Bodas de Brillantes saluda y dice: “Esperamos que la unión y la motivación nos acompañen a todos para seguir atravesando desafíos que nos permitan fortalecernos y continuar con más fuerza hacia el futuro”