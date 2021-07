Obras de acondicionamiento

La Municipalidad de Rafaela continúa con el plan de obras de mantenimiento y acondicionamiento del cementerio. Con los recursos humanos existentes, y bajo el cumplimento de los protocolos sanitarios vigentes, se vienen realizando una serie de avances significativos. “El año pasado se amplió la capacidad con la construcción de una batería de 88 nichos, y en un trabajo conjunto con el apoyo del SEOM y con personal de Higiene y Seguridad Municipal, se está avanzando en la culminación de la sala de reducciones”; destacó Franco Sanmartino, Subsecretario de Servicios Públicos. Y explicó: “Se encuentra techada. Se está culminando la colocación de las aberturas y las próximas semanas se estarán colocando los cerámicos, la grifería y demás artefactos, para luego pasar a los detalles de terminación final”. Otra obra que se logró concretar es la mejora del sistema lumínico interno y externo. Desde el pasado jueves, todo el frente del cementerio cuenta con un nuevo refuerzo de iluminación, lo cual aporta a la seguridad vehicular y peatonal del sector.Además, el personal de seguridad privada contratado para vigilar el lugar, amplió su rango horario. Ahora, al habitual turno nocturno, se le suma uno diurno, para evitar hechos de vandalismo y de robos de placas, situación que afecta a los vecinos y vecinas de la ciudad.se dio un proceso de acondicionamiento específico en el nuevo sector Covid-19 donde reciben sepultura los fallecidos como consecuencia del virus y que no tienen un lugar predeterminado para hacerlo.se continúa con el proceso de mantenimiento de las instalaciones en lo que tiene que ver con labores de poda del arbolado, barrido y limpieza de todos los sectores. “Como consecuencia directa de la pandemia, lamentablemente, el trabajo de los empleados se incrementó muy por encima de lo habitual. La ciudad ha sido y continúa siendo atravesada por los casos de Covid. Y es importante destacar que todos los empleados estuvieron a la altura de las circunstancias”. “Por acumulación o superposición de labores, somos conscientes que no estamos en las mismas condiciones que años anteriores. Sin embargo, las tareas de mantenimiento nunca cesaron, considerando lo dificultoso que se hace cuidar un espacio tan grande”; remarcó Sanmartino.finalmente, el Subsecretario manifestó su satisfacción por el cumplimiento del cronograma de vacunación del personal. “En conjunto con la Subsecretaría de Salud, el Ministerio de Salud Provincial y el sindicato, creíamos necesario que todo personal (administrativo, mantenimiento y tanatólogos) pueda tener colocada su primera dosis ya que están en contacto con los familiares del fallecido. Ese objetivo se logró ya que a partir del pasado 10 de junio y en los días subsiguientes, todos recibieron la vacuna”.se aprovecha la ocasión para apelar a la conciencia ciudadana para el cuidado integral del lugar. Al respecto, se solicita arrojar la basura en los cestos dispuestos en diferentes puntos y no en las piletas. Además, no utilizar agua en los floreros para evitar que se conviertan en lugares propicios para criaderos de dengue. Por cuestiones vinculadas a la pandemia, se insta a la población a extremar los cuidados y respetar los protocolos vinculados al distanciamiento social y al uso del barbijo; y se pide que los grupos de familiares que asistan al mismo tiempo, no sean numerosos. Se recuerda finalmente que el cementerio permanece abierto todos los días desde las 7:30 a 18:30.