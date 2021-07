Rafaela alcanzó las 300 muertes

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este martes 34 nuevos casos de coronavirus en Rafaela, que acumula 13.893 positivos desde el inicio de la pandemia, manteniéndose activos 358, mientras que los aislados son 1.159 hasta el día de hoy. En tanto, 13.235 se han recuperado de la enfermedad, aunque la mala noticia está relacionada con la muerte de una mujer de 37 años en nuestro medio en las últimas 24 horas, siendo 300 los decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de este mortal virus. También se informó que en el Hospital "Jaime Ferré" aún permanecen internados 27 pacientes Covid-19 en UTI con ARM y 41 pacientes Covid-19 positivos en sala general.

A nivel provincial, se confirmaron otros 2.149 nuevos contagios, para un acumulado de 415.019, de los cuáles 40.273 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 374.746 por laboratorio. Rosario registró 705 casos y suma 146.256, la ciudad de Santa Fe reportó 195 y totaliza 50.139, mientras que también hubo 38 en Esperanza, 26 en Santo Tomé, 12 en San Cristóbal, 11 en Humboldt y Recreo, 10 en Franck y San Guillermo, 9 en Ceres, 8 en San Jorge y 6 en Suardi, entre las localidades más afectadas cercanas a nuestra ciudad. En el resto del Departamento Castellanos, se detectaron 16 casos en Sunchales, 13 en Frontera, 8 en María Juana, 3 en Santa Clara de Saguier y 2 en Ataliva, Josefina, Plaza Clucellas, Ramona y Susana entre las más complicadas. Hay 291 personas internadas en UTI con ARM en hospitales provinciales y 414 en sala general, 18.794 son activos y 389.416 los recuperados. Además, se informó la muerte de 53 personas con Covid-19 en la provincia, que acumula 6.809 víctimas fatales.



LLEGAN VACUNAS

Por su parte, la Dirección Regional de Salud de Rafaela dio a conocer ayer que mañana se recibirán otras 7.000 dosis de vacunas Sinopharm para continuar con el plan de vacunación que se puso en marcha en diciembre del año pasado. En nuestra ciudad quedarán 3.000 vacunas, mientras que el resto serán distribuidas de la siguiente manera : Arrufó, Ceres, Frontera, San Vicente y Suardi 300; San Cristóbal, San Guillermo y Tostado 500; y Sunchales 1.000. Además, el Ministerio de Salud de de Santa Fe informa que los turnos para las vacunas contra el coronavirus se entregan solamente por mensajes de texto y correo electrónico. Se recomienda no responder a llamados telefónicos ni contactos por otras vías, y ante cualquier consulta puede chequear su turno en https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid/inicio.



SE INTENSIFICA EL PLAN

En tanto, el gobierno de la provincia de Santa Fe continúa desarrollando el histórico operativo de vacunación, a medida que ingresan dosis contra el Coronavirus. Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Prieto, destacó el trabajo de los equipos para agilizar la campaña de inoculación. “Han ingresando dosis del segundo componente de Sputnik V por lo cual se van a colocar esta semana. Hoy -por ayer- tenemos 6.000 dosis para aplicar en la ciudad de Santa Fe”, afirmó. El funcionario aclaró que han arribado 27.600 dosis del segundo componente y 26 mil del primer componente el día lunes. “Estamos a la espera de nuevas llegadas para completar el esquema”, afirmó. Prieto anunció también que “era impensado para nosotros poder vacunar a este rango etario de mayores de 35 años en el mes de julio porque es algo que pensamos que podía suceder en el mes de agosto y septiembre, por el requerimiento de la vacuna a nivel mundial y es algo gratificante para todos y todas”, continuó. También destacó que en las últimas horas “se han otorgado 40.949, es un número histórico”. El funcionario destacó que ya se están inoculando a mayores de 35 años “en algunos lugares”, y a mayores de 40 “en la gran mayoría de la provincia donde los operativos se aceleran por la coordinación de lugares similares a los dispuestos ahora en Santa Fe o Rosario”, sostuvo al ser consultado en particular por algunas regiones. “Aquella persona que perdió su turno no pierde su dosis, va a poder reprogramarlo, por lo que lo van a convocar nuevamente. No se presenten de manera espontánea”, explicó el secretario de Salud, quién recordó que deben comunicarse al 0800 555 6549.