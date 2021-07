"Llegar al millón y medio de santafesinos vacunados es un número muy importante"

Este martes el gobernador Omar Perotti, acompañado por la ministra de Salud, Sonia Martorano, evaluó en Rosario el plan de vacunación contra el Covid-19 por parte de la provincia y la Nación. En ese marco, el gobernador destacó que “llegar a 1 millón y medio de santafesinos y santafesinas vacunados, es un número más que importante”, al tiempo que insistió en agradecer “a todos y a cada uno de los integrantes de los vacunatorios por el trato, el cariño y por cómo se está llevando adelante esa tarea”. Luego mencionó que “se trata del programa de vacunación más grande de la Argentina y se lleva adelante con muy buen ritmo”. En ese sentido, Perotti recordó que “nuestra tarea era, cuando llegaran las vacunas a la Argentina, estar organizados para poder colocarlas en el menor tiempo posible y eso fue permitiendo que hayamos ido ampliando y expandiendo la cantidad de vacunación. Eso es lo que queremos, seguir incrementando el ritmo y acelerando el proceso de vacunación”.“RITMO SOSTENIDO DE VACUNACIÓN”El gobernador además remarcó que “la provincia está cerca de llegar a 2 millones de personas inscriptas, eso habla de la confianza de la gente”, y también añadió que “la perspectiva de llegada de vacunas, en lo que resta de julio y agosto es alentadora, por lo cual, este ritmo es el que queremos sostener”. El gobernador también destacó que “el ritmo de vacunación no se ha detenido, se han incorporado los fines de semana, y vamos a tratar de seguir expandiendo en distintos lugares, y por qué no también en algunos ámbitos adicionales, para poder ampliar la capacidad y que el plazo entre que llega una vacuna a la provincia y se coloca, sea el menor posible”. “Este es el desafío de todo el equipo del Ministerio de Salud y de Desarrollo Social -continuó Perotti-, están con ese compromiso para desplegar plenamente la logística en todo el territorio provincial, que es amplio y extenso”. Al respecto, destacó que “tuvimos la posibilidad de ir montando vacunatorios en la mayoría de las localidades de la provincia, y en base a eso es donde la optimización de los tiempos nos permite hoy tener a 1.500.000 de santafesinos vacunados, el 75% de todos los inscriptos ya vacunados, cercanos a los 30 años”. “Sin dudas que eso es alentador y habla del esfuerzo enorme, del despliegue en el territorio, vacunar en una ciudad siempre es más fácil, pero cuando hay que desplazarse kilómetros, por caminos de tierra, a lugares alejados, es allí donde hay que desplegar la mejor logística, la mayor creatividad, y contar con la mayor entrega de la gente, por eso es que quiero destacar y agradecerles a cada uno de ellos”, concluyó.RÉCORD DE APLICACIONESMientras tanto, la ministra Martorano agregó que “durante junio aplicamos 800.000 dosis, tuvimos un récord que superó las 200.000 aplicaciones por semana. Esto está muy por encima de lo que habíamos diseñado inicialmente y habla claramente del esfuerzo de los vacunadores, de la voluntad y entrega que se está teniendo”. Respecto del megaoperativo de vacunación, remarcó que “está desplegado no sólo en las grandes ciudades, sino en un tema de cercanía, llegando a todo el territorio, a lo que le sumamos la búsqueda de personas que no se habían inscripto, entonces a partir de nuestros centros de salud, de distintos dispositivos, estamos identificando, inscribiendo y vacunando a estas personas, así que nuestro balance es muy positivo”.