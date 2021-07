Aerolíneas: queja por los pasajeros varados

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Representantes de aerolíneas internacionales presentaron ayer una queja formal ante el Gobierno argentino por los cupos impuestos al ingreso de pasajeros en el marco de la pandemia, durante una corta reunión con funcionarios de Transporte en la que no hubo avances.El encuentro virtual -duró 10 minutos- se realizó a pedido de directivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), para analizar la situación de los argentinos que quedaron varados en el exterior, que ya rondan los 15.000, según las aerolíneas."Fue una reunión muy limitada, duró muy poco, y no nos enviaron ninguna propuesta. Sólo presentaron la queja formal y nosotros explicamos la situación argentina, pero estamos abiertos al diálogo constante", dijo a la agencia Noticias Argentinas una fuente de la cartera de Transporte.Consultado sobre si habría posibilidades de flexibilizar el cupo de 600 pasajeros diarios impuesto para el ingreso al país, la misma fuente respondió: "Eso lo define el Ministerio de Salud, que evalúa la situación sanitaria".Así, por ahora el reclamo de las aerolíneas para que se dejen llegar más vuelos parece no tener indicios de prosperar.Este viernes vence la decisión administrativa a través de la cual el Gobierno redujo la cantidad de argentinos que pueden ingresar en avión desde el exterior, de 2.000 a 600 por día, para intentar reducir el riesgo de entrada de la temible variante Delta del coronavirus.Luego, en un comunicado, la IATA señaló que durante el zoom con los funcionarios argentinos "desde el principio dejaron claro que no tenían información adicional que proporcionarnos, ya que no son ellos quienes toman las decisiones sobre los temas planteados"."Seguimos insistiendo en que el gobierno debe levantar los cupos impuestos de pasajeros para los vuelos internacionales", indicó la entidad.Advirtieron, además, que continúan "sin saber qué va a pasar la próxima semana, cuando la restricción actual finalice".