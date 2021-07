“Es una demostración de que el equipo está”, señaló Otta tras la nueva victoria

La ‘Crema’ le ganó 1-0 a All Boys y su DT no ocultó la alegría ante tan importante triunfo, y de la manera en la cual lo consiguió: sufriendo y defendiendo sobre el final.

FOTO PRENSA ALL BOYS BUEN TRIUNFO. El equipo albiceleste sumó una importante victoria ante All Boys, de visitante.

sumó su segunda victoria seguida en laal vencer como visitante a All Boys por 1 a 0, con gol de Claudio Bieler ante un regalo, blooper del arquero rival.Esta nueva victoria le permitió a la ‘Crema’ escalar posiciones en la tabla de la zona B, en la que ahora suma 20 puntos y quedó a dos de los puestos de reducido.Se tuvo que arremangar, sudar duro para volverse de Floresta con tres puntos que son muy valiosos, principalmente por cómo los consiguió.tras el triunfo.En virtud a la mejora que viene mostrando el equipo, luego de cinco juegos sin triunfos y rendimientos bajos, el DT señaló:, algo que el equipo no estaba teniendo, y ahora estamos muy contentos, disfrutando un poquito pero la realidad es que, hoy estamos a dos puntitos del objetivo pero tenemos buenos equipos por delante”. Y luego agregó: “Tenemos que disfrutar un poquito del triunfo, que no es fácil ganar de visitante. Son dos victorias seguidas, ojala que podamos encaminar algo similar a lo que encaminamos en algún momento, hay que seguir trabajando, esto es así”.El domingo, ante el ‘Albo’ se vio un Atlético batallador a lo cual Otta apuntó:. Nunca perdimos por más de un gol, salvo en San Juan”. Y confesó: “Sentimos que el equipo esta, tiene buenas cosas. La realidad es que cuando te pones a ver, se lesionó Tellechea, sino era el, Roque (Ramirez), Portillo, Soloa, Luna, Esquivel, todos chicos que necesitan su tiempo de adaptación, su proceso de acostumbrarse lo que es el nivel de Primera División, lamentablemente ese tiempo nos llevó algunos resultados negativos,Pensando en lo que viene, el próximo domingo ante Guillermo Brown en Puerto Madryn, Walter Otta contó: “Es un viaje incómodo, largo pero sobre todo porque tiene un buen equipo Madryn, juega muy bien, me gusta mucho la propuesta que tienen, tiene jugadores muy inteligentes y muy interesantes en muchas posiciones pero no se le venían dando los resultados. Ganó en una cancha complicada (2-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza), lo que más nos preocupa no es el viaje sino el rival”.Anoche se completó la fecha 15 de la Primera Nacional. Por la zona B, Gimnasia de Jujuy superó 1-0 a Villa Dálmine y se metió, con 23 puntos, en la tercera colocación. En la zona A jugaron los siguientes encuentros: Agropecuario 0 – San Martín (T) 1, Temperley 1 – Riestra 0, Estudiantes (RC) 1 – Gimnasia (Mza) 1, Estudiantes (BA) 2 – Atlanta 1.