Proponen aumentar el reintegro

El diputado provincial Sergio “Checho” Basile ingresó un proyecto en la Cámara Baja donde solicita al Poder Ejecutivo que eleve el monto de reintegro del Programa Billetera Santa Fe acorde a los números de inflación económica publicados en mayo por el Instituto de Estadística y Censos -IPEC- del a Provincia. Al respecto el Diputado autor de la iniciativa expresó: “Ingresamos este proyecto porque entendemos que uno de los objetivos del programa provincial no se estaría cumpliendo. Cuando se presentó en sociedad, los mandatarios explicaron que con esta herramienta venían a cuidar el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, en una economía inflacionaria como en la que vivimos, estos programas deberían ser actualizados mensualmente para que los ingresos no se devalúen”. “Es por ello que proponemos que se aumente el monto de reintegro de $5000 a $6125 que correspondería al % 22,5 de inflación que registró IPEC en los primeros cinco meses del año. Teniendo en cuenta que, según la información oficial, la provincia lleva invertidos en devoluciones más de 550 millones de pesos, y que en el primer trimestre de 2021 se obtuvo un superávit económico de $16.012 mil millones, la afectación presupuestaria del aumento sería mínima.” agregó el legislador. “Con los niveles de desocupación de más de 10% nacional y con un 60% de pobreza, no se puede estar especulando con fondos públicos. Se deben poner al servicio de reactivar la economía, los sectores golpeados y el empleo formal. Más allá de los beneficios o programas como el Billetera Santa Fe, se deben buscar soluciones de fondo y no de manera circunstancial”. Para finalizar, el legislador fue contundente: “Vivimos momentos económicamente muy complejos y queremos que el Estado esté más presente que nunca para darle respiro a los santafesinos y santafesinas. No se puede tolerar que un Gobierno decida guardar plata en plazos fijos en medio de una pandemia que está aniquilando la economía provincial”.