Se instaló el “Plan Santa Fe Libre de Armas”

Hasta el 9 de julio, vecinos de nuestra ciudad podrán hacer entrega voluntaria y anónima del arma que posean, que no esté registrada, o haya sido delegada en sus hogares, así como también municiones. A cambio recibirán una recompensa que oscila entre los 3 mil y los 9 mil pesos.

Este lunes, en el Tiro Federal de nuestra ciudad, se presentó el “Plan Santa Fe Libre de Armas”, impulsado desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, en coordinación con el “Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego” (PEVAF) y la Secretaría de Prevención en Seguridad de la Municipalidad de Rafaela.

El mencionado plan tiene como finalidad que la ciudadanía se acerque a la sede del Tiro Federal (avenida Aristóbulo del Valle 2065), hasta el viernes 9 de julio, de 8:00 a 13:00, para entregar de manera voluntaria el arma que posea, que no esté registrada, o haya sido delegada en sus hogares. También se puede hacer entrega de municiones.

La iniciativa es llevada adelante en todo el territorio provincial y contempla una compensación económica que oscila entre los 3 mil y los 9 mil pesos.

Al respecto, el subsecretario de la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, Lautaro Sappietro, manifestó: “Estamos llevando adelante esta estrategia en toda la provincia, a partir de la decisión política del gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad, Jorge Lagna. El Plan Santa Fe Libre de Armas se encuentra coordinado con otro impulsado por el Gobierno nacional que es el Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”.

“Esta acción consiste en que el ciudadano o ciudadana se acerque de manera voluntaria con el arma. A cambio, el Estado le dará una compensación que va desde los 3 mil a los 9 mil pesos el cual se hará efectivo mediante un cupón que podrá ser cambiado en cualquier sucursal de Rapipago. Es importante aclarar que dicha compensación se realizará no solo por la entrega de cualquier tipo de arma de fuego sino también por las municiones”, señaló.

En cuanto al proceso, el funcionario provincial indicó: “El primer paso es la inutilización del arma aquí, en el Tiro Federal, frente a la vista de la persona que la trae. Posteriormente, ese armamento se lleva al Banco de Materiales Controlados de Buenos Aires en donde son fundidas”.



TRABAJO DE

PREVENCION COORDINADO

Por su parte, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, dijo: “Estamos recibiendo esta iniciativa provincial en la ciudad de Rafaela que tiene como objetivo principal que la gente se acerque al Tiro Federal durante esta semana a entregar el arma que posea y no esté registrada o que haya quedado delegada en su domicilio de manera voluntaria. Hay una decisión política del gobernador Perotti y del intendente Luis Castellano de continuar con un trabajo de prevención que venimos llevando adelante de manera articulada, a través de la Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad, para dar respuesta a vecinos y vecinas”. “La intención es sacar este tipo de armas del circuito, especialmente, teniendo en cuenta algunas situaciones que se han potenciado durante esta pandemia: depresión, problemas intrafamiliares y de violencia de género. Esta es una acción muy positiva que se suma a otras alternativas de participación ciudadana que venimos impulsando, una de ellas, Ojos en Alerta. Mientras tanto seguimos incorporando tecnología como videocámaras de seguridad y lectoras de patentes, entre otras. Tenemos mucho trabajo por delante en materia de prevención”, expresó.