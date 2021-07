Cuando faltan apenas cuatro días hábiles para la llegada de las vacaciones de invierno en varias jurisdicciones del país , la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, desaconsejó los viajes a otras provincias como Córdoba y sugirió “hacer turismo de cercanía”, dentro del territorio santafesino. “El virus está a la vuelta de la esquina y es inminente el ingreso de la variante Delta al país”, advirtió. La funcionaria provincial dijo con relación al receso de invierno que “no hay que ir a buscar al virus, se deben evitar las aglomeraciones y no hay que relajarse. Hemos comprobado que el 6 de abril, cuando terminó la Semana Santa y la gente comenzó a volver de esas vacaciones comenzó la segunda ola”. En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la responsable del área Salud del gobierno provincial admitió que los índices sanitarios estaban un poco mejor con relación a la cantidad de contagios y la ocupación de camas críticas en hospitales y sanatorios, pero aclaró que la preocupación más importante es “el inminente ingreso al país de la variante Delta que tanto estragos causó en el mundo. Ya hubo casos positivos que están aislados en Buenos Aires. No puedo decir una fecha, pero con el ingreso de esa variante del coronavirus tendremos una tercera ola, que puede ser más compleja por las mutaciones de las cepas. Por eso es muy importante los cuidados en las fronteras”. Con relación al inicio de las vacaciones de inviernos en varias provincias a partir del lunes próximo, pero teniendo en cuenta que el viernes es el feriado por el 9 de Julio, la ministra de Salud aconsejó: “Personalmente creo que es conveniente un turismo de cercanía. Hay que manejarse dentro de la provincia. No hay que ir a buscar al virus. Hay que evitar aglomeraciones. No hay que relajarse”. Al ser consultada sobre la posibilidad de viajar a las sierras de Córdoba, uno de los destinos más buscados en esta época, Martorano opinó: "Personalmente no lo recomiendo. Prefiero que nos mantengamos dentro de la provincia por muchos motivos. Si uno tiene un problema de salud vinculado a esto, es muy más fácil tener la atención si estás en su provincia. Si se va a ir a otro lugar, tratar de que no sea de mucha circulación. En Córdoba hay mucha circulación del virus y hay mucha ocupación de camas. Esas son cosas que hay que tener en cuenta".