El subsecretario de Salud de Rafaela, Dr. Martín Racca, habló de la actual situación sanitaria en la ciudad y repasó algunos conceptos que a más de un año y medio de pandemia. “Necesitamos aclarar conceptos que lo veníamos trabajando desde el año pasado pero hay que refrescar la definición de contacto estrecho. Un contacto estrecho es una persona que ha pasado más de 15 minutos en un lugar cerrado, sin uso de barbijo, con un caso positivo; es una persona que ha tenido contacto físico con ese caso positivo (besar, abrazar, dar la mano) o persona que haya compartido un objeto con ese positivo, ya sea una botella tomada del pico, mate, una taza, 48 horas previas al inicio de los síntomas del declarado positivo. En ese período no importa absolutamente nada más que cumplir 10 días de aislamiento”.

“El hisopado negativo no descarta la enfermedad, es decir, si yo me hisopo el día 5 del contacto estrecho con el positivo y me da negativo, tengo que cumplir los 10 días de aislamiento igual y recordemos que son 10 días mínimo, porque existe la posibilidad, si bien es remota, que se presenten síntomas partir del día 10”, aclaró el funcionario.

El Dr. Racca, contó que “la semana pasada armamos un sistema en la plaza 25 de Mayo para contactos estrechos, yo la llamo carpa limpia, es decir para la gente que no tiene síntomas, para diferenciarnos del sistema que usamos siempre en el hospital, que es para personas con síntomas. Por eso, seguimos explicando que hay que llamar al 107; no hay ningún retraso. No hay que confundir ni distorsionar el sistema que venimos trabajando desde hace más de un año; llamó al 107 si tengo 1 o 2 síntomas y el 107 nos va a registrar en la base de datos y aproximadamente hoy estamos en 70 hisopados por día de gente que tiene síntomas, cuando estábamos tenidos más de 200. En la carpa limpia, que serían los hisopados a contactos estrechos, a los viajeros, hicimos en tres días un promedio de 50 hisopados diarios, y hemos descubierto a algún positivo, un 5, 6 % “.



BUEN RITMO DE VACUNACION

El Dr. Racca, dijo que el ritmo de vacunación en la ciudad es significativo, que están llegando partidas del componente 1 (1.600 dosis) y 2 (600) de vacunas Sputnik V y los próximos días estarán llegando otras vacunas. “Tenemos capacidad de vacunar a 2.000 personas por días, pero dependemos de la cantidad de vacunas que van ingresando. Para hoy (por ayer) tenemos 1.600 turnos programados en la franja etaria de 35 a 40 años de personas sin comorbilidades”, informó el subsecretario.



LA CEPA "DELTA"

Sobre la nueva cepa, el Dr. Racca indicó que “si bien es una nueva cepa, se trata del mismo virus que trata de sortear, evadir toda la respuesta inmunitaria humana y todas las estrategias que el humano pone para radicar esta enfermedad. Es la misma enfermedad, produce los mismos síntomas, de todos modos es más contagiosa, se cree que puede ser un poco más dañina. Al momento, no tenemos documentada la presencia de la cepa “delta” en Rafaela y se espera que podamos tenerla. La estrategia es que todos los viajeros que llegan del exterior al país, tienen que aislarse 10 días y hacerse una PCR al día 7; eso es un decreto vigente y no cumplirlo es un delito penal”.

“El problema no terminó, si bien tenemos que trabajar esta cuestión de salud mental, de ánimo y de tener el resultado final al alcance de la mano que es la vacuna, debemos seguir cumpliendo todos los protocolos y aplicar todas las medidas de autocuidados. Si yo tengo la variante delta ahora, tengo correctamente colocado el barbijo, estoy al aire libre y con distancia, no te va a pasar nada. Si cumplimos las medidas de autocuidados, las posibilidades de contagios son mínimas”, precisó el funcionario.