Jornada de vacunación

Desde este lunes 5 de julio, Rafaela en Acción se encuentra como primera parada en la Plaza Italia, sita en Jaime Ferré y Destéfani. En este marco, se diseñó un operativo de vacunación para todos aquellos vecinos y vecinas que no recibieron aún la primer dosis. “En forma conjunta con Rafaela en Acción hemos dispuesto aquí un espacio para llevar adelante lo ya anunciado, que era poder llegar a personas como adultos mayores, con discapacidad o por no tener movilidad, no habían accedido a su primera dosis”; contó la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe. “Por ello, estamos aquí con el equipo de salud y los cuidados correspondientes para inocular a aquellas personas que se contactaron con los presidentes del barrio de la zona norte de la ciudad para poder llevar adelante este operativo. Alrededor de 80 personas de barrios cercanos a Plaza Italia se acercaron para ser vacunados”; sumó. Además, “con otro equipo, en forma simultanea y a través de las unidades de traslado de Rafaela en Acción, se visitaron algunos domicilio de las personas que no se han podido trasladar ni al vacunatorio del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, como así tampoco a la Plaza”; detalló Villafañe. “Estamos desarrollando las dos actividades a la vez, aprovechando el Rafaela en Acción que es un programa que después de varios meses vuelve a visitar los diferentes barrios de la ciudad. Por ello, desde el equipo de salud brindamos este servicio de vacunación que es importante para que todos los y las vecinas puedan acceder a su primera dosis”; señaló la Secretaria de Desarrollo Humano.PROXIMOS PASOS“Se continúa trabajando con todos los y las presidentas barriales, con los agentes territoriales detectando a vecinos y vecinas que no se encuentran vacunados aún. Se esta recabando información para determinar un lugar en otro sector de la ciudad, que también dependerá de los barrios en donde más demanda haya”; remarcó Villafañe al referirse a cómo continuará el operativo en los barrios. “Entendemos que la cercanía y alrededor del hospital se encuentra cubierto porque se acercan hasta allí, o bien, un equipo se acerca al domicilio para las personas que no se pueden trasladar. Por ello, tenemos previsto un espacio más en el sur de la ciudad de acuerdo a los datos recabados”; concluyó.