Atlético venció a All Boys y el panorama cambia en este cierre de la primera rueda

Especial para LA OPINIÓN. - No fue un triunfo relajado. Más bien lo laburó bastante y tuvo que esforzarse para mantener el 1-0 final. Lo cierto es que Atlético de Rafaela fue a Floresta a extender su racha ganadora y lo consiguió. La ‘Crema’ derrotó a All Boys con gol de Claudio Bieler, tras aprovechar un blooper del arquero local, Ezequiel Mastrolía.Con esta segunda victoria seguida, luego de pasar su peor racha en la temporada 2021 de la Primera Nacional con cinco juegos sin ganar (con 3 derrotas en fila), los dirigidos por Walter Otta escalan posiciones en la zona B y se vuelven a acomodar en los puestos de arriba.Alcanzó los 20 puntos y quedó en el séptimo lugar, a sólo dos unidades de Independiente Rivadavia de Mendoza, el último que se estaría metiendo en el Reducido.Terminó sufriendo y aguantando pero son de esas victorias que se disfrutan un poco más. Tienen un sabor especial. En un escenario esquivo para los rafaelino (hacía 10 años que no ganaba en dicha cancha y nunca lo había hecho en la B). Atlético logró la ventaja en el marcador, tuvo un buen primer tiempo, impreciso en la definición y en el complemento, ya con un Albo más adelantado buscando el empate (alcanzó los 8 sin ganar), lo pudo aguantar. Nahuel Pezzini, que terminó lesionado (ver aparte) se transformó en figura; resistió la ventaja conseguida y logró volverse a Rafaela con tres puntos muy valiosos en este final de la primera rueda.El arquero de la Crema, Nahuel Pezzini, tuvo intervenciones fundamentales para conservar su arco en cero y para que su equipo pueda sumar de a tres en Floresta. Sobre el final del encuentro se lo vio con molestias físicas, incluso al término del partido se tuvo que retirar con el carrito sanitario.Si bien hoy se le realizarán estudios, los primeros diagnósticos indican que Pezzini se habría desgarrado, lo cual es una muy mala noticia para el cuerpo técnico, por el nivel que venía mostrando el portero. Lo bueno, es que Guillermo Sara ya esta en su etapa final de la recuperación (de un desgarro en la entrada en calor vs Instituto) y podría reaparecer para el próximo cotejo.La próxima presentación de Atlético de Rafaela será nuevamente de visitante, y bien lejos de casa. La ‘Crema’ estará visitando el próximo domingo 11 a Guillermo Brown de Puerto Madryn, por la fecha 16.Quilmes 3 vs Almirante Brown 1, Dep. Maipú 1 vs Belgrano 2, Tigre 1 vs Chicago 0. Alvarado 2 vs Chacarita 1.15hs Agropecuario vs San Martín (T), 15hs Estudiantes (RC) vs Gimnasia (Mza), 15hs Temperley vs Riestra, 15.10hs Estudiantes (BA) vs Atalanta.Barracas Central 1 vs Brown (A) 1, Tristán Suárez 1 vs San Telmo 1.Dep. Morón 2 vs Santamarina 1, Güemes (SdE) 0 vs Almagro 2, Ferro 1 vs Def. de Belgrano 1, Instituto 1 vs San Martín (SJ) 1, Ind. Rivadavia 0 vs Brown (PM) 2.14hs Gimnasia (J) vs Villa Dálmine.Ezequiel Mastrolía; Facundo Ardiles (65m Marco Iacobellis), Facundo Butti, Tomás Oneto y Mauro Maidana; Facundo González (77m Jonathan Requena), Jonatan Blanco, Ariel Lucero (65m Efmamj González) y Lucio Compagnucci; Milton Celiz y Axel Rodriguez (65m Alan Espeche).Matías Alberti, Santiago Barraza, Darío Stefanatto, Lautaro Lusnig, Tomás Kolln, Facundo Espósito.José Romero.Nahuel Pezzini; Cristian Chimino, Cristian González, Fernando Piñero y Roque Ramírez (59m Brian Calderara); Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Jorge Emanuel Molina (85m Federico Recalde) y Juan Cruz Esquivel (85m Darío Rostagno); Axel Luna (56m Guillermo Funes); y Claudio Bieler.Agustín Grinovero, Agustín Bravo, Gonzalo Alassia, Enzo Avaro.Walter Otta.21m Claudio Bieler (AR).J. Blanco, F. Butti, M. Celiz (AB).Malvinas Argentinas.Ramiro López.Ramiro Cabrera y Javier Mihura.Gastón Suárez.