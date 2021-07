Una deuda pendiente

El presidente del Colegio de Arquitectos, Claudio Walter, al ser consultado por la modificación del Código Urbano, tema que sigue pendiente, dijo: “Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, de manera muy activa, con muchas instituciones que participan en la Comisión de Desarrollo Urbano conjuntamente con el área específica de la Municipalidad, y venimos con algunas diferencias en algunos puntos muy mínimos, que nos impiden que esto se concrete. Hay quizás una falta de voluntad para darle un final a este trabajo que se viene haciendo y ponerlo en vigencia”. “Tenemos expectativas de que la modificación del Código Urbano incentive el desarrollo en el ámbito de la construcción en la ciudad y mejore algunos parámetros que en estos momentos están siendo obsoletos y necesitan una actualización. Lamentablemente no se está llegando a ese acuerdo, y creo que verdaderamente el tiempo transcurrido fue suficiente para arribar a un consenso”, dijo el profesional. Luego, el Arq. Walter, mencionó que “cuando nosotros asumimos la responsabilidad de gestionar el Colegio de Arquitectos, estas negociaciones ya se habían iniciado y me encargué personalmente de clarificar cual era el objetivo y las expectativas. En ese momento entendimos que había dispersión de objetivos o había diferentes ideas en los distintos integrantes de esa comisión; nosotros entendimos que no se había interpretado con claridad cuál era la expectativa de actualización del Código Urbano”. “La modificación va en función del incentivo del desarrollo de la construcción; con eso la industria, con eso el comercio, la movilización de la economía, la actividad social en general que se da en la ciudad; para eso nos propusimos alinear los esfuerzos y las ideas, de la manera más creativa, generosa, participativa, para que el objetivo se pueda cumplir”, afirmó. “Hoy, después de varios años de estar participando en esta gestión, negociación, me quedan dudas de que estemos de acuerdo con el objetivo, donde hay pequeñas diferencias que para algunas partes y que para la práctica, no son menores, son significativas, y van a hacer que en lugar de incentivar, van a restringir el desarrollo de la actividad y me parece que eso es determinante para la aceptación de las modificaciones. Para estar peor de lo que estamos, dejémoslo como está”, sentenció Claudio Walter.