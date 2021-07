Referentes de salud debatieron sobre una futura reforma sanitaria

Organizado por el Centro de Proyectos del Partido Socialista local, se realizó un encuentro mediante modalidad virtual que contó con la participación del ex Ministro de Salud Mario Drisun y de los referentes de salud de Rafaela y la región, Santiago Gaspoz, Marcela Kloster, Daniel García y Ernesto Juan Bosco.Este conversatorio sobre “Salud Pública, la reforma sanitaria en Argentina, un debate pendiente”, planteó como objetivo reflexionar sobre la construcción de una hoja de ruta participativa y analizar la realidad local y regional de un sistema de salud nacional que está fragmentado, es ineficiente, ineficaz y resulta por ello injusto.En el marco del conversatorio, el médico Santiago Gaspoz - Secretario General del PS Rafaela - refirió al por qué es necesaria una reforma sanitaria en Argentina, rescatando la historia que explica y es constitutiva de las instituciones y procesos que brindan servicios sanitarios desde fines del siglo XIX hasta la fecha, comenzando con las sociedades de beneficencia, la asistencia pública, las asociaciones de socorros mutuos, mutualidades, la aparición de obras sociales, la delegación de la salud pública en las provincias, las reformas neoliberales con la aparición de las prepagas, que fueron conformando un sistema fragmentado y segmentado, lo que lo hace ineficiente y eficaz.Por otra parte, el contador con maestría en administración de la salud, Daniel García, se refirió al sistema de financiamiento de los distintos subsectores que brindan servicios de salud, que en total constituye el 9,4% del PBI, una inversión per cápita muy alta sin su correlación favorable en los resultados , comparado con otros países de la región.A su vez, la Dra. Marcela Kloster realizó una síntesis de cómo está constituido el sector público en la localidad de Rafaela y de qué manera se vincula el primer nivel de atención, conformado por los 11 centros de salud barriales, con el segundo y tercer nivel que funciona en el hospital “Dr. Jaime Ferré”.El doctor Ernesto Bosco narró la experiencia público privada de la atención de la pandemia en la localidad de Sunchales, donde con espíritu cooperativista la comunidad, el municipio, el hospital y sus centros de salud y los efectores privados y sindicales de la localidad coordinaron esfuerzos para una atención integrada y eficaz.El ex Ministro de Salud Mario Drisun realizó una síntesis de lo logrado en el sistema de salud municipal de Rosario, con 30 años de trayectoria – elogiado y reconocido en Latinoamérica como uno de los mejores sistemas de salud pública, además de rescatar las transformaciones logradas en los 12 años de gobiernos del Frente Progresista, que pusieron a Santa Fe a la vanguardia de avances sanitarios respecto al resto de las provincias al garantizar la salud como derecho a partir de un modelo de descentralización, territorialidad y cercanía con la ciudadanía.