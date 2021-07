Ajustado triunfo en Rumania

El seleccionado argentino de rugby le ganó este sábado a Rumania, 24 a 17, en el partido que dio comienzo a la gira internacional por Europa. El encuentro se llevó a cabo en el Stadionu National Arcul de Triumfl de Bucarest y al término del primer tiempo los argentinos se imponían 17 a 9.

El elenco de Mario Ledesma decepcionó en su debut en la temporada, más allá de algún pasaje de lucidez, frente a un rival de bajo rodaje internacional. Los tantos de Los Pumas llegaron a través de cuatro tries conquistados por Rodrigo Bruni, Santiago Cordero, un try penal y el último del debutante Juan González, a lo que Nicolás Sánchez sumó una conversión.

Por su parte, para los rumanos Eugen Capatina marcó el único try, mientras que el fullback Ionel Melinte aportó cuatro penales. Los Pumas tienen programados otros dos encuentros en Europa ante Gales, último campeón del torneo Seis Naciones: serán en el Principality Stadium de Cardiff, los sábados 10 y 17 de julio.