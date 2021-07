Unión perdió frente al puntero

No hubo batacazo en Sunchales. El puntero Racing de Córdoba prolongó su buen presente en el Polideportivo de la Av. Belgrano imponiéndose al local Unión por 2 a 1 en el marco de la 10ª fecha de la Zona B del Torneo Federal A.El conjunto de Hernán Medina, ascendido tras aquella bochornosa final con Ben Hur en San Francisco, es el puntero del grupo. Una de sus figuras, Diego Jara, abrió el marcador a los 17 minutos, pero a los 25 igualó Diego López. De todos modos, los albiceleste supieron asimilar el golpe y, otra vez, Jara se hizo presente en el marcador. Aprovechó un rebote que dio el arquero local de un intento del propio goleador académico y estableció el 2-1, a los 32 de la primera parte.Sobre el final del primer tiempo, un tiro libre de López pegó en el palo, en otra de las buenas chances del Bicho Verde.En el complemento Martinez estrelló un remate en el travesaño para la visita, en una de las pocas opciones claras de esa etapa. Unión no pudo vulnerar el cerrojo visitante y sufrió la segunda derrota consecutiva de local, tras la caída de hace 15 días con Central Norte.En la próxima fecha, el miércoles 7 de julio, Unión visitará a Gimnasia de Concepción del Uruguay.OTROS RESULTADOSSportivo Belgrano 2-Sportivo Las Parejas 2; Crucero del Norte (S) 0-Chaco For Ever 0; Defensores del Pronunciamiento 2-Douglas Haig 1; Defensores de Villa Ramallo 2-Gimnasia (CdU) 1; Sarmiento (R) 0-Boca Unidos (C) 3; Gimnasia y Tiro (S) 1-Juventud Unida (G) 1.Racing (C) 23; Gimnasia (S) 19; Chaco For Ever 17; Central Norte (S) 15; Sp. Belgrano (SF), Boca Unidos, Defensores (P) y Defensores (VR) 13; Sarmiento (R) 12; Union (S) y Gimnasia (CdU) 10; Crucero (M) 8; Douglas Haig y Sp. Las Parejas 7; Juv. Unida (G) 4.