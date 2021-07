Atlético quiere sumar en Floresta

Con el objetivo de afianzar la recuperación que consiguió en la fecha pasada, Atlético de Rafaela visitará este domingo a All Boys en uno de los partidos correspondientes a la 15ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, en un encuentro que se disputará en el estadio Malvinas Argentinas desde las 15.30 con el arbitraje de Ramiro López y televisación de TyC Sports Play.Si bien el técnico Walter Otta no confirmó el once titular, podría haber un cambio en relación al equipo que inició el partido en el que la Crema le ganó a Independiente Rivadavia de Mendoza por 2 a 1. En la última línea reaparecería, tras cumplir la suspensión, el lateral Roque Ramirez reemplazando a Brian Calderara como lateral izquierdo. Asimismo no se descarta que pueda jugar Marcos Giménez en la mitad del campo, aunque no llega en su plenitud física luego de la lesión, por Emanuel Molina.Para la Crema este partido será importante para intentar ratificar la mejoría alcanzada hace una semana y buscar acercarse a los puestos de clasificación, para lo cual imperiosamente debe sumar de a tres, ya que hay muchos equipos involucrados en los mismos objetivos.El equipo de Floresta viene, por contrapartida, de sufrir un duro golpe con la derrota como visitante ante Almagro por 3 a 0 y hace de la séptima fecha que no gana, cuando se impuso 1 a 0 a Gimnasia de Jujuy. En los últimos días se alejaron del Club los referentes Gastón Diaz y Facundo Cardozo, mientras que hoy jugaría su último partido Milton Celiz.TODOS LOS DETALLESEstadio: Malvinas Argentinas.Arbitro: Ramiro López.Horario: 15.30.Ezequiel Mastrolía; Facundo Ardiles, Facundo Butti, Tomás Oneto y Santiago Barraza; Jonathan Requena o Lucio Compagnucci, Jonatan Blanco, Ariel Lucero y Facundo Gonzalez; Milton Celiz y Axel Rodriguez. DT: José Romero.Nahuel Pezzini; Cristian Chimino, Cristian González, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Marcos Giménez o Jorge Emanuel Molina y Axel Luna; Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler. DT: Walter Otta.EMPATES EN EL INICIOEn la apertura de la 15ª fecha hubo dos igualdades, ambas 1 a 1. Barracas Central con Brown de Adrogué, con goles de Germán Estigarribia para el local y Gastón Bruera para Brown; y el restante Tristán Suárez con San Telmo, donde anotaron Alexis Domínguez en el equipo de Ezeiza y Ramiro López, de penal, en San Telmo.Hoy por Zona B jugarán: a las 15 Güemes de Santiago del Estero vs. Almagro (J. Baliño); Dep. Morón vs. Santamarina (S. Martinez); 15.10 Ferro vs. Defensores de Belgrano (D. Ceballos); 15.30 Instituto vs. San Martín de San Juan (Y. Possi) e Indep. Rivadavia vs. G. Brown (F. Llobet).Por la Zona A jugarán: a las 15 Quilmes vs. Alte. Brown (P. Echavarría); 15.30 Maipú de Mendoza vs. Belgrano (P. Giménez); 17.10 Tigre vs. N. Chicago (A. Merlos); 19 Alvarado vs. Chacarita (J. Barraza).Güemes (SdE) 27, puntos; Brown (A) 23; Ind. Rivadavia y Barracas Central 22; Morón 21; Def. de Belgrano y Gimnasia (J) 20; Santamarina, Ferro y San Telmo 19; All Boys 18; Atlético de Rafaela y Almagro 17; Tristán Suárez 16; Instituto 15; San Martín (SJ) 14; Villa Dálmine 12; Brown (PM) 10.