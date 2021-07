Marina Calabró se suma a "Los ángeles de la mañana"

BUENOS AIRES, 4 (NA). A un mes del abrupto final de "TV Nostra", Marina Calabró regresa a la televisión de la mano de Ángel De Brito. "Desde el lunes, se suma Marina Calabró a 'Los ángeles de la mañana' como 'angelita' invitada", anunció el conductor en sus redes sociales.

Desde principios de año que se rumoreaba con la incorporación de la hija de la periodista y politóloga al ciclo de espectáculos, sin embargo no podía hacerlo porque se superponía con su trabajo en la radio.

Pero como se trata de un reemplazo temporal, por lo menos estará una semana. Esto se debe a que desde que Yanina Latorre viajó a Miami de vacaciones, a principios de junio, cada semana la reemplaza alguna periodista o figura del medio. Y como por el momento la rubia no puede regresar al país por las últimas restricciones, seguirán los recambios en el panel

A fines de mayo, Marina se había quedado sin trabajo en la pantalla chica y se enteró dos horas antes de que saliera al aire la última emisión de "TV Nostra", en la que Jorge Rial anunció su alejamiento de la televisión.

"Estoy dolida porque creo que no nos merecíamos enterarnos dos horas antes por el simple hecho de que no se filtrara, me parece que la filtración hubiera sido menos importante que cuidarnos a nosotros y amortiguarnos un poco el trago amargo. Ni Diego, ni Ángela, ni yo nos lo merecíamos de esa manera. Además yo venía hablando bastante con Jorge por temas del programa y no tuve ningún indicio, ningún mensaje que pudiera hacerme prever este final", manifestó Calabró en declaraciones radiales, molesta por el desenlace.

Y continuó: "Nosotros fuimos convocados para juntarnos a las 18:30 h en la oficina de Jorge. Diego Ramos avisó que no podía ir porque tenía otro compromiso, así que fuimos Ángela Lerena y yo. Estaba la productora ejecutiva, el productor... Ellos ya sabían de la decisión, pero Ángela y yo nos enteramos ahí mismo, por Jorge, que era el último programa. Fue un balde de agua fría". E insistió: "Soy una convencida y una fanática de la prolijidad, pero como me decía mi marido, esta soy yo, y evidentemente Jorge la ve distinto, la siente distinto. Trato de empatizar, pero no termino de entender sus razones, solo las respeto”.

Además, reveló que tuvo una charla en privado con el conductor, con quien ya había trabajado en "Intrusos". “No me gustaron las formas del manejo en relación a nosotros. No me pareció justo. Pero bueno, nada. Después de eso no hablé más con Jorge Rial y todo lo que tenía para decirle ya se lo dije, así que no hay mucho de lo que hablar”, sentenció y señaló que muchos programas de televisión empezaron con mal rating pero pudieron revertir su situación.