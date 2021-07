El lunes el gobernador Omar Perotti, junto al ministro de Seguridad, Jorge Lagna, encabezaron en Rafaela el acto de entrega de 19 motocicletas que se incorporan a la Unidad Regional V para desarrollar labores de prevención en seguridad tanto en nuestra ciudad como en otras localidades del Departamento Castellanos.

Al respecto, el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Marcelo Lombardo, expresó: “Creo que es una respuesta concreta al compromiso asumido por el gobernador Omar Perotti a partir del inicio de su gestión, respecto al trabajo denodado por brindarle a todo el esquema de seguridad una atención especial; una atención que está en principio dirigida a poder ir equipando paulatinamente de mejores condiciones a todas las fuerzas y por otro lado un esquema de desarrollo y estrategias de políticas que obviamente requieren de más tiempo”.

Lombardo, manifestó que “entendemos que la policía en particular es una de las instituciones que lamentablemente atravesó todo un período de abandono y de conducción poco clara, por eso, a partir de la llegada de Omar Perotti a la gobernación y tal como él lo había planteado a lo largo de la campaña, hay una decisión muy clara del gobierno de la provincia de poder ir cubriendo las necesidades de esta fuerza y a partir de allí poder ir dándole a la comunidad las respuestas que en seguridad se merece”.

Al ser consultado sobre los recursos humanos y la necesidad de poder incorporar más agentes en la URV, el secretario dijo que “siempre es un tema que está latente y en el cual se trabaja para poder avanzar. No podemos descartar también la idea de que surgió en esta etapa la posibilidad de la creación de la escuela de policía acá en Rafaela. Estos son hechos concretos, rotundos y que ponen realmente de manifiesto esta voluntad política de abordar esta problemática que lamentablemente nos atraviesa como provincia y que no dudamos que requiere de un tiempo para poder tener respuestas en la medida de las necesidades de nuestros habitantes, pero que sin ninguna duda ha ido mostrando un cambio”.

El funcionario rafaelino, destacó que esta voluntad política de trabajar en el tema seguridad, “no solo se manifiesta en estos actos con la llegada de nuevo equipamiento y cubriendo necesidades básicas de la fuerzas policiales, sino con acciones concretas y en nuestra ciudad pudiendo esclarecer hechos que se fueron generando: Creo que ese es un diferencial respecto a la etapa anterior”, afirmó Lombardo.