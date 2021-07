“En Santa Fe han aumentado todos los índices en materia de inseguridad”

El diputado del Pro, Gabriel Chumpitaz, aseveró que en materia de seguridad estamos peor que diciembre de 2019 y que si continuamos de diagnóstico en diagnóstico, y sin actuar, Santa Fe seguirá por el mismo camino que al momento: cegado de droga, sangre y muerte. En ese sentido el Legislador de Juntos por el Cambio expresó: “Los santafesinos esperábamos un gobierno que este a la altura política de la complejidad que se debe tener para combatir a las bandas narcocriminales. Anteriormente pese a ser de distintos signos partidarios, Nación y Provincia trabajaban en forma conjunta reduciendo los índices en los principales delitos como homicidios y robo calificado. La estadística y números hablan por si solos, no solo desde lo técnico sino también en el marco de una crisis institucional de los sistemas relacionados a la precarización en materia policial y penitenciaria”. Asimismo, el Legislador recordó e insistió con su proyecto de Escuadrones de Fuerzas Especiales Urbanas – aprobado en la Cámara Baja- integrado por una combinación de los grupos élites, Alacrán de Gendarmería Nacional, el grupo Albatros de la Prefectura Naval, el GEOF de la Policía Federal y las TOE Tropa de Operaciones Especiales; sumándole a esta, su actual iniciativa de incluir autos blindados para la Policía de Santa Fe, a los fines de dotar a este cuerpo de tecnología, logística y armamento en seguridad urbana.“Los aparatos de violencia de bandas narcocriminales se componen, entre otros elementos, por armamento de alta sofisticación y poder de fuego. La precisión de un hecho delictivo premeditado es directamente proporcional a la inteligencia utilizada, la planificación y la logística. Si no dotamos de armas a la actual fuerza, los resultados seguirán siendo negativos”, explicó Chumpitaz.A su vez Chumpitaz, uno de los hombre del riñón político de Patricia Bullrich, se refirió a la actual fuga de rehenes de Piñero, sin dudarlo: “Existe la necesidad de restablecer la Secretaria de Asuntos Penales y Penitenciarios a la órbita del Ministerio de Seguridad – como funcionaba durante el gobierno de Miguel Lifschitz-, a los fines de tener un control sobre las alcaldías y concentrarlas en el Ministerio responsable de dar seguridad. Es por ello, que el día Lunes se lo solicitamos al Gobernador, a los fines de optimizar los recursos logísticos en cuanto a las medidas de seguridad, capacidad operativa de su personal e infraestructura de las todas unidades penitenciarias del territorio de la Provincia de Santa Fe”.El referente del Pro, al finalizar, manifestó que “nuestro país necesita de leyes más duras y en la posibilidad rever el concurso de delitos y el actual régimen de reincidencia de nuestro Código Penal, afirmando que es muy probable que sea precandidato a Diputado Nacional: “Fue la actual presidenta del Partido quien me dio el aval para poder competir. Me encuentro a disposición del Pro y estoy conversando con gran parte de los sectores del espacio a los fines de poder lograr la mejor propuesta dentro de Juntos por el Cambio”.